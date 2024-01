Kevin James recrea el meme de manos en los bolsillos después de 25 años

CIUDAD DE MÉXICO.- Los astros se unieron para lograr una increíble foto, ya que el actor y comediante Kevin James se unió al trend y recreó el meme que se ha viralizado de él posando con las manos en los bolsillos del pantalón, después de más de 25 años de dicha foto. Así fue el épico momento en el programa ‘The Tonight Show’, de Jimmy Fallon.

Durante el programa nocturno del comediante Jimmy Fallon, su colega Kevin James, quien es conocido por participar en películas y series como ‘Son como niños’, ‘Héroe del centro comercial’ y ‘El rey de Queens’, llenó de alegría al público, especialmente porque recreó el meme de su fotografía con las manos en los bolsillos.

Kevin James explica el origen de la foto que se convirtió en meme

Durante el programa, Jimmy Fallon sacó una imagen del meme de Kevin James con las manos en los bolsillos, la cual fue tomada como parte de la serie ‘The King of Queens’, que es español es ‘El rey de Queens’, la cual protagonizó con la actriz Leah Remi y el fallecido comediante Jerry Stiller.

Ante esto, Kevin James recordó cuando fue tomada dicha foto que causó furor en redes sociales, tras convertirse en un meme para ejemplificar a las personas tímidas en diferentes aspectos cotidianos de la vida.

“Lo recuerdo, y sabes, cuando es tu primer ‘sitcom’, tú escuchas a cualquiera; estás tan feliz de estar ahí y el fotógrafo, que no tenía idea, solo me dijo que hiciera cosas tontas y él estaba como ‘ahora sonríe como si fueras sexi… Ahora, como si fueras tímido, pero un poco…’ Y tomé esa posición como de ‘¿qué demonios estoy haciendo?’ Y luego ellos dijeron, ‘bueno oculta esa (foto)’. Y él dijo, ‘sí, no te preocupes. No regresará…’ Ahora, 25 años después resurgió”, dijo Kevin James.

Después de esta explicación de Kevin James sobre cuál es el origen de la foto de él con las manos en los bolsillos, Jimmy Fallon le mostró algunos ejemplos de los memes que han circulado en redes sociales.

Kevin James recrea pose del meme en sketch

Como parte del programa de Jimmy Fallon, hicieron un sketch en el que Kevin James queda atrapado en la pose con las manos en los bolsillos, tras recrear el meme. Sin embargo, se vuelve tan viral que contagia a otras personas, obligándolos a repetir la postura de la graciosa foto.

