Pato Zambrano revela que fue amenazado con un arma

Patricio Zambrano, aspirante a la alcaldía de Monterrey con el partido VIDA, aseguró a través de un video que fue amenazado con una pistola por unos hombres cuando recorría la colonia Valle de la Silla, al sur de Monterrey, en Nuevo León.

Los hechos sucedieron ayer miércoles 24 de enero alrededor de las 21:30 horas.

En el video que se quedó guardado en el perfil de Facebook de Zambrano, se observa que, al momento de llegar al final de una calle, se detiene luego de ser aparentemente amenazado con pistola por unos hombres que se encontraban al interior de una casa.

‘’Traen pistola, me están apuntando’’, dijo.

Momentos después el político le pidió a los sujetos que se tranquilizaran, sin embargo ellos no se alcanzan a ver en el video.

‘’Tranquilos carnal ya nos vamos, soy Pato Zambrano, ya nos vamos’’, agregó.

Durante los siguientes minutos del video, “Pato” continuó recorriendo las calles del sector.

Patricio Zambrano busca ser alcalde de Monterrey

El pasado 17 de enero, “Pato” Zambrano se registró con el partido en busca de la alcaldía de Monterrey, siendo este su tercer intento por alcanzar el cargo.

Anteriormente fue nominado por el Partido Verde pero aseguró que el cambio fue debido a que no le dieron libertad de acción que si le ofrecieron en este partido.

“Respeto y agradezco al Partido Verde la confianza, sin embargo nuestras metas no eran las mismas. Tengo un compromiso como nunca con las personas de Monterrey que confían en mí’’, señaló.

El partido Vida Democrática Activa en Nuevo León nació en 2020 como una vía para los ciudadanos que manifiesten interés por responder a las necesidades y demandas de la ciudad.

“Veo a mis adversarios muy fuertes, muy preparados, con muchas ganas y aprovecho para hacer un llamado, si a alguien no le parece que ‘Pato’ Zambrano y su propuesta, vayan, castíguenme en la urnas, no me insulten”, dijo.

Con información de Excélsior