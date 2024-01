“Ya no tenía piel, estaba tocando mi cráneo”: Pato Araujo habla de su accidente

CIUDAD DE MÉXICO.- El pasado 17 de enero, los fanáticos de Exatlón México fueron testigos del terrible accidente que sufrió uno de los participantes favoritos de todas la temporadas, nos referimos a Patricio “Pato” Araujo, quien tuvo una herida grave en la cabeza.

Dicho accidente ha mantenido a “Pato” alejado de los circuitos y de la competencia, sin embargo, el ex futbolista ya se encuentra recuperándose, por lo que habló por primera vez sobre cómo vivió ese terrible momento y lo que pensó al sentirse en peligro.

Pato Araujo rompe el silencio sobre su accidente

En entrevista con los conductores del programa matutino Venga la Alegría, Pato Araujo habló sobre el accidente que lo puso en peligro y que lo mantiene alejado de la competencia.

“Aquí está capitán Araujo queriendo regresar a las pistas”, así inició el participante del equipo rojo, la entrevista en la que compartió su sentir al ver a sus compañeros competir mientras que él por órdenes médicas no puede hacer nada.

Durante la entrevista, Pato fue cuestionado si es que se acuerda con detalle de lo que ocurrió la tarde en que se abrió la cabeza de tal magnitud que incluso pudo tocar su cráneo, todo esto ocurrió mientras dos de sus compañeras estaban compitiendo.

“me acuerdo exactamente de todo, desde que me agache para entrar a ese túnel lleno de fierros…voy corriendo, doy un paso, según yo ya estaba fuera de peligro, me levanto con mucha fuerza y escucho un fierrazo y vi que fui yo, al momento de tocarme parte de la cabeza me doy cuenta que ya no tenía mi piel, estaba tocando mi cráneo, tuve mucho miedo en ese momento, recordé a mi hijo y dije quiero volver a verlo…” comenzó a contar Pato Araujo

Durante la entrevista, Pato pudo mostrar la gran herida que se hizo y la cual ya se encuentra sanando, pues está bajo la supervisión médica, al momento de ver dicha herida, los conductores de VLA quedaron muy asombrados al ver lo grande y lo delicada que fue.

Luego de mostrar su herida, Pato reveló que tras haberse golpeado pudo alcanzar a ver la cara de sus compañeros quienes estaban muy preocupados por él, sin embargo, ya pudo hablar con ellos y les aseguró que estará bien.

“Ya hable con ellos, de verdad…yo al momento les dije ‘voy a estar bien’…yo no sentía nada en ese lugar, dije voy a volver a ser el mismo y voy a estar bien, yo me sentía anestesiado, yo tocaba y no sentía esa sensación de ahorita de estar tocándome la cabeza, mi piel no estaba”

Finalmente, el ex futbolista de las Chivas dijo que tuvo miedo de salir de la competencia pues no quería abandonar Exatlón por lesión, debido a esto hará todo lo que los médicos le digan para reincorporarse rápido a la competencia e incluso ganar ese trofeo el cual quiere dedicar a su hijo Lian.

“Quiero llevarle ese trofeo a Lian o que estén aquí conmigo para levantarlo juntos”, finalizó Pato

¿Qué le pasó a Pato Araujo?

Aunque Pato no se encontraba compitiendo en ese momento, el esposo de Zudikey resultó herido de gravedad, pues las cámaras de Exatlón México pudieron captar el momento exacto en el que Pato se lesiona.

Mientras dos de las compañeras de Pato se encontraban arriba del circuito, el ex futbolista iba caminando a

un costado, por lo que al pasar debajo de la estructura de unas escaleras tuvo que agachar un poco la cabeza para poder pasar, fue entonces cuando la levantó y ésta pegó fuertemente con un fierro que le provocó la herida.

Debido a lo anterior, la sangre rápidamente brotó y Pato cayó al suelo, por lo que sus compañeros corrieron a ver que le sucedió y al darse cuenta de la gravedad, gritaron desesperadamente por ayuda médica, fue así como inmediatamente Araujo fue trasladado al hospital.

Con información de Heraldo de México