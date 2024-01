Declaran culpable a Donald Trump de difamar a E. Jean Carroll; pagará 83.3 mdd

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump fue declarado este viernes culpable de difamar a la escritora Elisabeth Jean Carroll y deberá pagarle una indemnización de 83.3 millones de dólares.

Fue un jurado del tribunal federal de Manhattan el encargado de determinar que el expresidente tendrá que pagar esta cifra a Carroll por daños y perjuicios, en el marco de la demanda por difamación presentada por la escritora.

Fue en 2019 cuando el magnate fue denunciado por la periodista por haber negado que la había violado a mediados de los 90 en unos grandes almacenes en Manhattan.

El juez Lewis Kaplan, a cargo de este caso, agradeció hoy al jurado su trabajo para llegar al veredicto. “Mi consejo para vosotros es que nunca reveléis que habéis formado parte de este jurado”, refirió, de acuerdo con un reporte emitido por la cadena CNN.

¿A cuánto asciende la indemnización que tendrá que pagar Trump a Carroll?

Donald Trump deberá pagar 18.3 millones de dólares en daños compensatorios a la periodista E. Jean Carroll: 11 millones para financiar una campaña de reparación de su reputación y otros 7.3 millones por el daño emocional causado por sus declaraciones. También deberá pagar 65 millones en daños punitivos.

El veredicto del jurado fue leído sin que Trump estuviera presente en la sala, mientras que Carroll sí estuvo presente y se fundió en un abrazo con sus abogadas, pero no quiso hacer declaraciones a prensa.

Tras dos semanas de juicio, el jurado de nueve miembros halló al presidente culpable de los daños infligidos a Carroll en unos comentarios difamatorios realizados en julio de 2019.

Trum apelará el veredicto, le parece “totalmente ridículo”

El expresidente estadounidense Donald Trump calificó de “totalmente ridículo” el veredicto de un jurado que este viernes lo condenó a pagar 83.3 millones de dólares por difamación a la escritora E.Jean Carroll, y anunció que lo apelará.

Para él, es una muestra de que “nuestro sistema legal está fuera de control y se usa como arma política”.

