Un sueño que se le cumplió

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Abigail Botello Castillo, softbolista victorense debutó en la primera temporada de la Liga Mexicana de Softbol, la primera de forma profesional con el apoyo de la Liga Mexicana de Béisbol, esto con el equipo de Charras de Jalisco en serie que empezaron ante las Bravas de León.

Fueron muchos años de sacrificio en los que tuvo que pasar la pelotera tamaulipeca, pues desde pequeña inició en el béisbol y después en el softbol, en el que pudo representar a Tamaulipas y México de gran forma, por lo que ahora vive un sueño.

“Fue un proceso largo, no pensé que fuera a llegar este día porque se veía muy lejano. Día tras día trabajando para mejorar, sacrificios que se tenían que hacer, y ser disciplinada creo que fue lo que me llevó a esto”, detalló la victorense para EXPRESO.

Dentro de este proceso anterior, aún sin saber que habría esta liga profesional, Abigail se mantuvo con entrenamientos a pesar de que ella ya no tenía procesos de selección Tamaulipas o necesidad de hacerlo.

“Recuerdo cuando entré a la universidad, tenía que hacer muchos sacrificios porque mi carrera ocupaba todo el día, y a veces iba en la mañana temprano a entrenar o de madrugada para darle el tiempo que se merecía al softbol y no bajar por completo de nivel. Pero ahora reconozco que todo valió la pena cada día que estuve en el campo, cada llamada de atención de mi papá, cada detalle valió la pena”, sostuvo.

Este debut en la Liga Profesional de Softbol, significa mucho para Abigail Botello, quien indicó que es una gran satisfacción el estar en competencia en esta temporada, por lo que tienen sentimientos encontrados por todo lo que le ha costado.

“Muchos sentimientos encontrados, la satisfacción de estar aquí es algo inexplicable, ni siquiera sé cómo expresar lo que siento porque no me salen las palabras. Pero mi corazón está que estalla de felicidad por este proceso que estoy empezando a vivir. Sobre todo porque las nuevas generaciones lo van a poder experimentar y sé que pronto no habrá solo cinco Tamaulipecas, sino que habrá más porque esto le va abrir pauta a todas a querer ser mejores todos los días y formar parte del sueño”, puntualizó.

Asimismo detalló que esto es un sueño hecho realidad, “me siento muy feliz, muy orgullosa de haber logrado ese sueño que he tenido desde niña, ver a todas mis compañeras de mi equipo y de otros equipos cumplirlo también es satisfactorio. La emoción de portar la casaca de charros no se mide con nada”, dijo.

Por último, Abigail Botello Castillo, dedicó este logro a su familia, una familia completamente beisbolera y softbolera, en el que incluso su padre, también forma parte de esta nueva liga profesional de softbol como parte del staff de entrenadores de Olmecas de Tabasco, una familia llena de campeones.

“Este logro se lo dedico a mi papá y mi mamá, mis hermanos, Alan y Arnold que han sido el motor de mi vida, pero sobre todo a mi hermano ‘Botellín’ y mi hermana Mar que son el brillo de mi vida, y por último y no menos importante a mi sobrinito Edmar que es mi felicidad. Se lo dedico a mi liga universitaria que fue la liga que me vio crecer. Y a todas las personas que han creído en mí y que son parte de este sueño y a mis niñas de Rockies”, finalizó.

Abigail Botello Castillo buscará junto a las Charras de Jalisco ser un equipo que compita por el título de la Liga Mexicana de Softbol, así como lo ha hecho en el béisbol; en este equipo militan otras dos jugadoras tamaulipecas que ya hicieron su debut también como lo son: Edith de Leija y Dayra Sandoval.

POR DANIEL VÁZQUEZ

EXPRESO-LA RAZÓN