Este Domingo se sabrá quiénes son los dos equipos que jugarán el Súper Bowl

Queridos aficionados del deporte de las tacleadas, el próximo domingo por la noche sabremos cuáles son los dos equipos que se enfrentarán en el Super Bowl el próximo mes, lo cual no puede tenernos más emocionados, ya que los cuatro equipos que han llegado hasta esta instancia han hecho un gran papel a lo largo del último año.

Detroit Lions, el equipo Cenicienta de esta temporada, ha cautivado a propios y a extraños con su garra y espectacular ofensiva, ganándose el corazón de miles de aficionados que quieren verlos campeonar por primera vez en su historia, pero para eso tendrán que vencer a uno de los equipos más sólidos de los últimos años, comandado por el mismísimo “Mr. Irrelevant” Brock Purdy, quien también está viviendo su propio cuento de hadas y se encuentra listo para terminar de demostrarle de una vez por todas a sus detractores que no es coincidencia que por segundo año consecutivo haya llevado a los Niners a la final de la Conferencia Nacional.

Mientras que en la Conferencia Americana tendremos duelazo de Quarterbacks, entre Patrick Mahomes, actual monarca de la NFL, quien durante su carrera solamente ha sabido ganar, en contra de Lamar Jackson, mariscal de campo que se encuentra en su mejor momento y a punto de ser nombrado, por segunda vez en su carrera, el jugador más valioso de la temporada, lo cual de muy poco o de nada le sabrá en caso de no conseguir llevar a sus Ravens al Super Bowl.

Con este par de excelentes partidos, que prometen regalarnos mucho drama y emociones, arrancamos con nuestro análisis de las finales de Conferencia:

Conferencia Americana (AFC): Kansas City Chiefs vs Baltimore Ravens

En punto de las dos de la tarde comenzará este épico enfrentamiento, mismo que se jugará en el M&T Bank Stadium, casa de los Ravens. Si algo hemos aprendido estos últimos años, es que no podemos dar por muertos a los Chiefs, quienes de la mano de Andy Reid y de Patrick Mahomes siguen forjando su legado, una dupla tan exitosa que cada día nos recuerda más a los Patriots de Bill Belichick y Tom Brady.

La semana pasada, la mayoría de los aficionados pensamos que los Bills se impondrían ante Kansas City, sobre todo porque eran los locales y Josh Allen venía jugando en modo bestia, sin embargo, las cosas no fueron así, ya que para poder ganarle a los Chiefs se necesita tener un partido perfecto, cosa que no logró realizar Buffalo, quienes durante el último cuarto cometieron varios errores, con los cuales terminaron de cavar su propia tumba.

Con esto no quiere decir que los Chiefs hayan tenido suerte o que sean imbatibles, pero si volvieron a demostrarnos que son un equipo muy sólido, sobre todo a la defensiva, la cual pudo mantener a raya al final del encuentro a Josh Allen, quien, junto con Lamar Jackson, es una pesadilla por tierra y aire.

Bolton on the mic in Buffalo? We got you. pic.twitter.com/ySoQ9Zmt7o

— Kansas City Chiefs (@Chiefs) January 26, 2024