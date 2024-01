Revela Christian Nodal cómo conquistó a Cazzu

Fue en el 2022, cuando Christian Nodal logró conquistar el corazón de su “crush” de toda la vida, pues luego de su polémico romance y ruptura con Belinda, el cantante sonorense no se cerró a la posibilidad de enamorarse, por lo que en cuanto tuvo la oportunidad de conquistar a la mujer que pensó siempre sería su amor platónico, no lo dudó y hoy es madre de su hija Intí.

Y es que, en 2020 durante una entrevista, Nodal aseguró que Cazzu era su crush, sin embargo, poco se sabe sobre cómo comenzó su historia de amor, pues el sonorense ha sido muy celoso con este tema, sin embargo, recientemente dio detalles de cómo logró conquistar a la madre de su hija.

Cazzu estuvo a punto de dejarlo en la “friend zone”

En una reciente entrevista para The urband, Nodal habló sobre sus canciones y lo que significan para él, fue entonces que llegó el turno de “Cazzualidades”, tema que compuso especialmente para su novia y madre de su hija, la cantante argentina Cazzu.

Al comenzar a contar sobre el tema, Nodal recordó cómo comenzó a conquistar a “la jefa”, sin embargo, revela que no fue nada sencillo pues estuvo a punto de mandarlo a la friend zone.

“Las argentinas son muy difíciles, me quería dejar en la friend zone, Julieta era mi crush y le escribí por Instagram y le dije: ‘tengo una canción para tí’ que sí tenía la canción, pero en realidad era para conocerla y todo eso y me contestó y me dijo: ‘ahorita la grabo’ y yo le dije: ‘no, no, no, yo iré a Argentina y luego para que me lleves a conocer’”, recordó Nodal.

Los vimos juntos en un palenque

Luego del primer acercamiento entre Nodal y Cazzu, la amistad siguió por lo que, durante una visita de la argentina a nuestro país contactó al sonorense y le dijo que quería ir a ver su show.

Fue entonces que Nodal sin pensarlo, la invitó y cuando la vio llegar al recinto, se enamoró de ella al verla tan hermosa, pues ahí fue en donde se propuso conquistar a la argentina.

“Yo estaba haciendo un palenque y me escribió ella y me dijo que estaba por aquí que quería pasar al show, y ya les conté cómo el contexto del palenque y estaba muy emocionado y muy nervioso, cuando le abrí la puerta del carro estaba muy muy guapa y dije: ‘tiene que ser para mí’…” contó.

Una vez ya en el palenque, Nodal se dio cuenta que Cazzu se sabía cada una de sus canciones, lo que le emocionó, fue entonces que alguien de su equipo le propuso pasar a cantar el tema “Si te falta alguien”, desde entonces no se han separado.

“Hasta la fecha no sabemos cómo pasó, pero alguien de mi equipo le dijo que tenía que pasar por que era invitada, cantamos una canción que se llama ‘si te falta alguien’, y le agarré la manita y estaba temblando…”, recordó Nodal.

Su primer noche juntos

Luego de la romántica presentación, Nodal comenzó a aplicar todos los métodos que le fueron posibles para conquistar a Cazzu, fue entonces que ella le contó que es fanática del grupo Los Bybys y que deseaba verlos en concierto.

Sin embargo, el cantante estaba en medio del ojo del huracán por su controversial ruptura con Belinda, fue entonces, que decidió que para no exponer a Cazzu llevaría a su grupo favorito hasta su hotel y así tener un mini concierto privado, sin saber que ese sería el inicio de un gran amor.

“En esa etapa mi imagen estaba muy jodida entonces quería cuidarla y como no podía ir al concierto, entonces le traje a ‘Los bybys’ al hotel entonces tuvimos ahí un concierto privado, le canté una canción de Espinoza Paz… y ahí fue el primer besito, la pasamos super bien, pasamos la noche juntos”, recordó Nodal.

Desde entonces, Nodal recuerda que no quería dejar ir a Cazzu pues ya estaba muy enamorado de ella, tanto que hasta rentó un avión privado para transportarla a ella ya su equipo de trabajo hasta NY, desde entonces no se han separado y ahora viven felices y enamorados en Argentina, además que se convirtieron en papás de Inti, una hermosa niña.

