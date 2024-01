‘Será mejor papá que yo’; habla Eugenio Derbez sobre primer hijo de José Eduardo

Después de que José Eduardo Derbez anunciara que será papá, las reacciones no se han hecho esperar, sobre todo, de los integrantes de la familia. Uno de los primeros en hablar con la prensa al respecto fue Eugenio Derbez, quien declaró que su hijo posiblemente sea “mejor papá” que él y que se han vuelto mucho más cercanos tras la noticia.

Este viernes, el comediante y actor llegó al aeropuerto de la Ciudad de México, por lo que fue abordado por la prensa, quienes le preguntaron cómo se sentía al saber que nuevamente sería abuelo. Eugenio declaró que estaba muy emocionado y sorprendido, pues no imaginaba que José Eduardo se convertiría en padre.

Así reaccionó Eugenio Derbez al enterarse que José Eduardo será papá

“Muy contento de la noticia. Ya la sabíamos un poquito antes, pero respetamos los tiempos de José Eduardo, y finalmente ya la dio a conocer. Él está muy feliz, y pues ya voy a ser abuelo otra vez”, declaró el protagonista de “Radical”, quien agregó que no se imaginó que su hijo tuviera ganas de ser papá, pero que actualmente está muy contento con la próxima llegada de su bebé.

“Yo pensé que no tenía tantas ganas de ser papá, pero lo veo feliz. No sabes cómo me ha pedido consejos, me ha hablado, ha estado más en contacto que nunca y eso me hace feliz”, dijo Eugenio Derbez, agregando que “(José Eduardo) va a ser un gran papá, incluso mejor que yo”, pues hay que recordar que estuvo alejado de su hijo en la infancia por sus conflictos con Victoria Ruffo.

¿Cómo se siente Eugenio Derbez al ser abuelo por segunda vez?

Durante la entrevista, también le preguntaron sobre cómo se siente al convertirse en abuelo por segunda vez, pues ya tiene a su nieta Kailani hija de su primogénita Aislinn Derbez. El también director declaró que se encuentra feliz, pero admitió que es un poco extraño debido a que aún tiene una hija pequeña, Aitana.

“Yo creo que el ser abuelo es una bendición. Me siento raro porque tengo una hija chiquita también, entonces no es esa parte en donde uno termina de ser papá y pasan muchos años y eres abuelo, y es como volver a vivirlos (a los hijos); yo lo acabo de vivir (tener un hijo). Siento como si volviera a tener otra hija u otra nieta, con Aitana”, finalizó su comentario el actor.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO