Sergio Mayer niega haber tenido una amistad con Wendy y Poncho de Nigris

Pese a la unión que mostraron en “La Casa de los Famosos México” por la que lograron llegar a la final, Sergio Mayer se encuentra en medio de una fuerte polémica con Poncho de Nigris y Wendy Guevara. Esta vez el actor negó haber tenido una amistad con los influencers y aseguró que todo se trató de negocio, pues insiste en que la integrante de “Las Perdidas” le firmó contratos que la hicieron ganar millones.

Sergio Mayer niega amistad con Wendy Guevara

En entrevista con la periodista de espectáculos Flor Rubio, el ex Garibaldi aseguró que la influencer sí le firmó contratos por campañas publicitarias que le hicieron ganar millones, pero todo habría sido bajo su nombre de nacimiento, Luis Carmen Guevara Venegas. Además, indicó que tras su salida del reality show rompió toda relación con ellos y los dejó de seguir el redes sociales ya que para él se trataba de un negocio que dio por terminado.

En entrevista con Flor Rubio dice que “Wendy nunca firmó un documento, lo firmó Luis Carmen Guevara” (Nombre de nacimiento de la influencer”.

Además asegura que Poncho De Nigris le dijo que no firmara con él.

“Le voy a dar la razón en que Wendy Guevara nunca firmó un documento, lo firmó Luis Carmen Guevara, que es su nombre real (…) Yo no me meto a sus lives, yo no me meto a sus conciertos, yo no me meto a nada, no ando detrás de ella. Simplemente hice negocios, cobramos dinero, cobramos lo que correspondía porque así son los negocios”, dijo Mayer dando a entender que integrantes del Team Infierno, como Poncho de Nigris se aprovecharían de la fama de la influencer.

¿Cómo comenzó el pleito con Sergio Mayer?

La polémica se desató por las declaraciones de Wendy Guevara en la entrevista con Adela Micha, donde señala que el también actor habría intentado que firmara unos papeles en los que le otorgaba los derechos de su imagen y dejaba fuera a su mánager, algo que sostuvo Poncho de Nigris calificando de “tramposo” a su excompañero de reality show.

“Me dicen que vaya con Sergio a su oficina. Yo nunca lo había visto así. Me dijo: ‘De una vez te digo, dile a tu manager que él ya no tiene nada que ver. Tú todo lo tienes que ver conmigo’ (…) Me dio a firmar el documento varias veces y fue muy insistente”, dijo la creadora de contenido.