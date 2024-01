El ratón que nada de muertito 

La confianza mató al gato, pero la confianza lo trae de regreso. Los candidatos de Morena deben estar atentos a los movimientos de sus contrincantes, no den por segura una victoria electoral en municipios que pueden complicarse.

El gato es un animal atrevido, ágil y sumamente valiente, pero está lejos de ser el depredador perfecto, pues es víctima de excesiva confianza.

Esto sucede con Morena, que en teoría lleva la delantera en Tamaulipas, algunos sus candidatos llevan una ventaja hasta de tres a uno por el peso de la marca de su partido.

Un ejemplo es Madero, donde Morena da por asentado una victoria, con cualquier candidato que seleccione, lo cual es una mentira.

Si hay una confianza excesiva y un candidato más o menos popular por parte de la coalición PAN-PRI, puede dar un resultado diferente.

En Madero, todo establece que el candidato de Morena, sería el diputado federal, ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO, un hombre con conexiones nacionales, pero también es parte de uno de los grupos políticos más importantes que tienen gran presencia en el espectro estatal.

ERASMO no puede llegar en plan arrogante, sin voltear a ver hacia aquellos que deja en el camino, por el contrario, debe sentarse a negociar, pactar posiciones y acuerdos que debe cumplir para poder llegar.

En Madero, el alcalde ADRIÁN OSEGUERA KERNIÓN es el líder político en el municipio, capaz de maniobrar para hacer ganar o perder una elección.

ADRIÁN no tiene fama de traidor, más bien sabe de lealtades, pero también exige un respeto hacía su liderazgo, pero además de que se haga un proceso de selección justo, donde se haga un pacto de caballeros y se apoye al ganador de la encuesta.

En el proceso de sucesión participa su hermano ABEL, quien pretende ser descalificado desde el inicio. Si es éticamente moral o no, esa no es la discusión, podemos alegar diversos factores a favor o en contra de esta precandidatura.

La situación es complicada, pues el nepotismo es una situación siempre presente en la política.

En Madero, se mueven candidatos que puede hacer ruido por parte del PAN-PRI-PRD, los tres partidos han gobernado en este municipio.

Por ejemplo, se lanza la candidatura de ANDRÉS GONZÁLEZ GALVÁN, un joven abogado y deportista muy reconocido en el sur, por ser hijo del ex alcalde priísta y notario público GUADALUPE GONZÁLEZ GALVÁN.

ANDRÉS es aficionado a los deportes de alto rendimiento, le gusta el triatlón, pero es especialista en las pruebas de IronMan, por lo que su capacidad física esta fuera de duda, pero sobre todo es fuerte mentalmente, capaz de soportar la brutalidad de una campaña y los ataques en las redes sociales.

En el mismo Madero, se registró ALBA VERÁSTEGUI OSTOS, hermana de CÉSAR AUGUSTO “El Truco”, quien fue el candidato azul a la gubernatura en la pasada elección.

Un tercer aspirante, es el diputado local, CARLOS FERNÁNDEZ ALTAMIRANO, quien ya tiene experiencia y conocimiento al enfrentar las urnas, dicen que se aprende de las derrotas y el legislador tiene mucho por aprender aún.

En Madero no tiene por qué perderse la confianza en su victoria, pero deben hacer los arreglos necesarios para que haya un bono ganador, limpio y con un candidato que reúna la aprobación colectiva y la aprobación de los grupos locales. Falta mucho por hacer y el gato no debe confirase, el ratón también nada de muertito.

La misma situación se vive en otros municipios, donde el exceso de confianza puede provocar derrotas o resultados apretados.

Bueno, por hoy es todo.

Adiós y aguas con los patinazos…

POR JUAN ANTONIO MONTOYA BÁEZ

Contacto:

patinadero@hotmail.com