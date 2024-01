Mujeres en ‘La Casa de los Famosos’ se unen contra Alfredo Adame por comentarios machistas

La tensión crece en “La Casa de los Famosos 4” en pleno día de eliminación, pues la actitud de Alfredo Adame provocaron molestia entre las participantes que no dudaron en unirse para exigirle un alto a sus comentarios machistas. Aunque no son las únicas que han expresado sentirse incómodos por las declaraciones del también actor, de 65 años, sobre su esposa y la influencer Wendy Guevara.

Mujeres en LCDLF4 se unen contra Alfredo Adame

Desde antes de ingresar al reality show el exconductor ya daba de qué hablar por sus comentarios contra la integrante de “Las Perdidas” por los que fue tachado de transfóbico, ahora sus compañeras señalaron los comentarios machistas que ha realizado dentro de “La Casa”. Ante esto, no dudaron en unirse para exigirle un alto, de lo contrario aseguraron que tomarán medidas para tratar de sacarlo de la competencia.

“El público debe de entender que aquí hay mujeres, hay damas, hay mucho maltrato contra la mujer y no deben apoyar eso. Él está con el maltrato verbal constante de cosas de su pasado y aquí con las mujeres. Vamos a proteger a la mujer, ese público que nos está viendo no puede permitir ese maltrato verbal que estamos recibiendo de Adame. La producción lo puede poner, pero el público lo puede botar”, dijo Maripily Rivera.

Las Mujeres de la Casa en contra del machismo de Alfredo Adame. Ya no lo quieren en #LCDLF4 pic.twitter.com/C7aF4kGwTX — La Comadrita (@lacomadritaof_) January 29, 2024

Alana Lliteras confronta a Alfredo Adame

Ante la molestia de sus compañeras, la conductora Alana Lliteras no dudó en acercarse a Alfredo Adame para hacerle saber en qué se está equivocando al dirigirse con el resto de las participantes. Algo que no fue del agrado del también actor, quien prometió hacer cambios al respecto aunque aseguró que no dudará en responder por ataques en su contra.

“Ya la gente sabe cómo soy, la gente sabe cuáles son mis costumbres, conocen todos mis lados. Yo no puedo tratar de adoptar personalidades, yo no tengo nada que demostrar (…) Pero tienes razón, si tú me lo dices, aquí hay gente que no me conocía tanto y se incomoda con esos temas los voy a tocar de una manera somera, sin decir las verdades como son porque la gente ahí afuera ya lo sabe. A las mujeres y a las damas les hablo como mujer y damas, a las demás les contesto como se merecen”, dijo.

Wow, pero la madurez de Alana para hablar con Adame😮. Me encantó esta conversación y vemos también que aveces a Adame le preguntan ciertas cosas para sacarle su reacción. 10/10 para esta conversación 👏🏽.#lcdlf4 pic.twitter.com/j2RIHvDOot — gii🥢 (@_gibel) January 29, 2024

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO