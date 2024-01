Cristina Saralegui reaparece y desmiente estar enferma

Por más de 20 años Cristina Saralegui apareció en la televisión y ganó gran reconocimiento con el programa “El show de Cristina”, sin embargo, desde hace un tiempo la famosa se alejó de la pantalla chica y no se supo mucho de ella por lo que se ha especulado que estaba enferma.

Tras varios años sin estar frente a la pantalla, Cristina Saralegui reapareció y dio una emotiva entrevista para el programa “Despierta América” en la que descartó que no está enferma.

“Quiero decirle a la gente no se preocupen más. Pusieron un filtro mío no de vieja, vieja estoy, de momia, como si me hubieran desenterrado en Egipto, entonces que yo estaba vieja, en una silla de ruedas, enferma, no”.

La conductora expresó que no está enferma, no es adicta a ciertas sustancias y negó que ella y su familia estén en bancarrota. Además, señaló que no sale mucho y prefiere estar en su casa.

“Yo les voy a decir la verdad: yo ni soy alcohólica, ni soy drogadicta, ni estoy quebrada. ¿En qué cabeza cabe con todo lo que yo he trabajado en mi vida, que nosotros que éramos dueños de 3 estudios de televisión vamos a estar quebrados?”.

Cristina Saralegui habla sobre la bipolaridad que padece su hijo

En la plática, Cristina Saralegui también habló sobre su hijo Jon Marco, quien a los 19 años le detectaron bipolaridad.

“Ese niño estuvo tan, tan, tan enfermo. Está tan bien mi hijo, gracias a Dios”, dijo la conductora cuando en la pantalla del estudio de televisión vio una foto de su hijo.

Cristina Saralegui señaló que su hijo ya se encuentra mejor después de varios años de tener crisis con dicha enfermedad mental.

“Y le doy las gracias al señor de cómo Jon Marco está de bien después de tantos años con una enfermedad bipolar, que la gente no sabe qué es”.

En una entrevista que dio hace tiempo a “Despierta América”, la conductora comentó cómo se dio cuenta que algo no estaba bien con su hijo.

“Yo me enteré de lo que Jon Marco tenía cuando Jon Marco tenía 19 años. (Yo decía) ‘aquí hay algo raro, pero yo no sé qué es’ y se trató de quitar la vida, ya ahí yo sí me di cuenta que no es que estaba deprimido, que ahí había algo malo y feo pasando, pero yo no sabía qué hacer porque no sabía que tenía”.

Fue el propio hijo de la conductora quien tomó la decisión de pedir ayuda de un especialista.

“Entonces mi hijo lo que hizo fue, fíjate cómo es mi hijo, se montó en su carro, manejó hasta el hospital que está en la esquina de mi casa, fue al piso psiquiátrico y él solo se firmó y se quedó ahí”.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR