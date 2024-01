Impaciencia morenista

Desde hace días la dirigente estatal de Movimiento Regeneración Nacional (morena) morena, Yuriria Iturbe Vázquez, ha venido pidiéndoles ‘paciencia’ a los aspirantes a las candidaturas al Congreso local y a los ayuntamientos ante el retraso de la Comisión Nacional de Elecciones para definirlas.

Su llamado, sin embargo, no ha sido puntualmente atendido por nadie, como se advierte claramente con el proselitismo abierto que aún realizan al través de las redes sociales y en territorio los indisciplinados. Inclusive, con declaraciones retadoras.

Al desafío por el retraso interpartidista –de cara al proceso electoral–, es evidente que en mucho contribuye la apatía de su dirigencia nacional, al no atender lo inherente a los procesos comiciales estatales por ocupar más tiempo en dirimir los desacuerdos por las candidaturas al Congreso de la Unión.

Y bajo esa tesitura, precisamente, de la calentura ya se pasa a una actitud febril.

La retahíla de nombres que hacia el interior y fuera de morena se cita para de ahí seleccionar candidatos a los 43 ayuntamientos y 22 diputados de mayoría relativa, evidencia la amenaza de un sainete interpartidista de pronóstico reservado.

Sin embargo, quienes aspiran ser considerados los prospectos más viables para la nominación obligados están (por convicción propia o falsa disciplina) a bailar al son que les toque su pastor político.

De otra forma tendrían que buscar alternativas fuera de la entidad –si acaso lograran comprobar su residencia y ser aceptados por quienes los considerarían extraterrestres–; y, en lo que toca a los más rebeldes e indisciplinados, en membretes opositores, pues sólo en mentes obtusas cabe la presunción de que con, sin y a pesar del mandato partidista podrían acceder a las posiciones en disputa.

No obstante, hay morenos domésticos que insisten en moverse allá en la Ciudad de México buscando la tutela de Mario Martín Delgado Carrillo, al creer que éste por el simple hecho de todavía presidir el Comité Ejecutivo Nacional es quien determinaría las candidaturas, pues su insensibilidad no les permite entender que lo que el colimense requiere, hoy por hoy, es un acuerdo con el jefe político tamaulipeco para blindar su investidura, ya que Mario no está en condiciones de imponer ni exigir nada, en lo local.

Sobre el mismo tema, es evidente que la situación se ha tornado más ríspida conforme transcurren los días, merced al nivel que (ya) alcanzan las desavenencias entre los aspirantes que se mueven en la geografía tamaulipeca.

Yuriria mantiene su postura de no adelantar vísperas y esperar los tiempos para entrar de lleno al tema.

Pero mientras en el alto mando guinda estatal busca meter orden en esta carrera, los aspirantes se conducen como mejor les viene en gana y nada parece importunar sus ansias de hacer proselitismo.

Menos sus dichos y actuares, no obstante que habitualmente lo que declaran y sus desplantes causen malestar entre ellos mismos, hasta el grado de que muchos de los oportunistas que los acompañan en su aventura alienten el encono, le apuesten a un ‘choque de trenes’ y magnifiquen la disputa.



Actitud reprobable

La ausencia de liderazgo en el Partido Acción Nacional (PAN), al menos aquí en Tamaulipas, alienta una asonada entre su militancia que no está dispuesta a seguirle el juego a Luis René Cantú Galván, quien ya ha sido rebasado por sus propios compañeros, quienes le sugieren modificar su actitud por ser ésta la única forma de participar dignamente en el ejercicio político estatal.

Incluso, el jefe albiceleste asoma paranoia al suponer que es en la administración pública donde se gesta la crítica a sus desplantes –sin ofrecer argumentos valederos o pruebas que sustenten su muy particular apreciación–, y se exhibe como un guía político desinformado al ignorar las declaraciones de quienes reclaman que cambie su perorata.

En contraparte, y con muy mala leche, algunos de sus aliados han puesto en marcha una campaña de desprestigio en contra del Gobierno estatal, como táctica recurrente para ganar los comicios del año próximo.

Sin embargo, los ejecutores de esa andanada sólo exteriorizan suposiciones sin mostrar evidencias; no son congruentes entre lo que dicen y lo que pueden sostener; y juegan sucio en su búsqueda de enturbiar tempraneramente el adelantado proceso electoral.



Rumorólogos

En el juego sucio de la política nadie escapa al rumor, a los complots o cónclaves, por ser éstos tácticas recurrentes para inflar personalidades y desinflar otras, según los muy particulares intereses de cada grupo y/o participante en la lucha por el poder.

También es cierto que en este perverso juego se involucran los enemigos o detractores tanto como los empleados más ‘disciplinados’ o los más ‘leales’ al actor aludido; de tal suerte que el líder o figura central no sabe de quién cuidarse más: si de los de casa o de los de afuera.

Regularmente los jefes de los clanes políticos suelen dejarse seducir por el canto de las sirenas; y en su ejercicio del poder descuidan detalles que más adelante son los mismos que podrían impedirles dar certeros golpes de timón.

POR JUAN SÁNCHEZ MENDOZA

Correo: jusam_gg@hotmail.com