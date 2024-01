Lucero responde tras críticas por subir una foto “desarreglada”

A pesar de que Lucero es muy querida por el público, en los últimos meses ha sido duramente criticada por su apariencia física, ya que algunos usuarios de redes sociales han indicado que refleja su edad. Sin embargo, la actriz ha salido a defenderse, como lo hizo recientemente cuando contestó a quienes aseguraban que lucía desarreglada en una de sus fotos.

Hace unos días, la cantante y actriz, de 54 años, compartió en su cuenta de Instagram una serie de fotos y videos de las grabaciones de la segunda temporada de “El Gallo de Oro”. Aunque todas las imágenes eran interesantes, fue una la que llamó más la atención debido a que presuntamente estaba desarreglada, ya que no portaba maquillaje en el rostro.

Lucero se defiende de las críticas por su físico

Después de que la imagen se comenzara a viralizar entre sus fanáticos y que llegara a algunos medios de comunicación, Lucero explicó que sí lleva maquillaje, sin embargo, éste tiene que aparentar que está pálida y en malas condiciones, pues fue hecho para su personaje de e “La Caponera”, quien se encuentra en un mal estado en la segunda temporada.

“¡Siiii! No se filtró, yo la publiqué, pero lo que me gusta es que no es que no tenga maquillaje. Tengo maquillaje de caracterización para mi personaje de La Caponera en #ElGalloDeOro temporada 2. Para quienes ya la han visto, saben de qué va. Una mujer muy desgastada en muchos aspectos. Si alguien critica diciendo que me veo mal, ¡está genial! ¡De eso se trata, de verme fatal! Véanla, está impresionante”, escribió en su cuenta de X (antes Twitter).

Lucero no le hace caso al hate

Esta no es la primera vez que Lucero recibe críticas, pues algunos internautas le han hecho comentarios negativos por dejarse ver más natural, sin una gota de maquillaje. A pesar de que recibe “hate”, la actriz se ha mostrado muy orgullosa de su edad, y que tampoco le hace caso a sus detractores, ya que se siente satisfecha con su belleza.

