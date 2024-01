¡Muchas gracias, AMPROVIC!

“No podemos vivir solo para nosotros mismos. Una parte de nuestra existencia esencialmente humana es vivir para los demás” (Ruth Bader Ginsburg, notable jueza estadounidense)

Como personas, nos encontramos inextricablemente entrelazados en una compleja red de relaciones, interacciones y vivencias compartidas. No podemos limitarnos a perseguir sólo nuestros propios anhelos y necesidades; más bien, es imperativo reconocer que nuestra existencia adquiere su plenitud y enriquecimiento cuando nos percibimos como parte integral de algo más grande.

El día de ayer, en mi calidad de presidenta de AMPROVIC, rendí el informe anual, en el cual se describieron los programas implementados para atender los objetos sociales de la asociación como promover el conocimiento y respeto de los derechos humanos; fortalecer lazos con asociaciones y organismos a nivel local y nacional, para hacer posible un intercambio de experiencias y conocimientos en beneficio de las asociadas, de las mujeres victorenses y de la comunidad en su conjunto.

Entre los principales programas implementados se encuentran los siguientes:

• “Por espacios libres de violencia”

• “Voces por la igualdad”

• “Infancias sin violencia”

• “Desenredando la igualdad de género”

• “Lazos AMPROVIC”

• “Igualdad e inclusión”

• “Juventudes AMPROVIC”

• Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Tamaulipas

• “Consejo Directivo 2023”

• “Asociadas AMPROVIC”

• “Administración AMPROVIC”

Comprometerse a vivir para los demás implica la disposición constante a brindar apoyo, asistencia y solidaridad, contribuyendo de este modo a la formación de una sociedad caracterizada por la empatía, la equidad y la cohesión. Una oportunidad que nos brindó nuestra Asociación de Mujeres Profesionistas de Victoria, A. C. (AMPROVIC), una organización sin fines de lucro que, desde su fundación en 2012, ha venido realizando acciones para promover valores fundamentales como la igualdad y la inclusión, así como el fortalecer los pilares democráticos que sustentan nuestra sociedad.

El trabajo realizado durante 2023, nos dejó muchas lecciones de qué y cómo hacer y qué no hacer. En lo personal, aprendizajes, me permitió conocer mejor a mi ciudad que yo creía conocía, su gente y la gran disposición y amabilidad con la que nos trataron siempre, pero también sus problemáticas y aquello en lo urge enfocarnos como la atención a nuestras niñas y niños.

Cabe destacar que los programas se implementaron tanto de manera individual como en colaboración con otras instituciones públicas, privadas y asociaciones civiles que comparten la visión y misión de nuestra asociación, a las cuales le expresamos nuestra sincera gratitud.

Y, de manera personal, agradezco el compromiso y apoyo invaluable de nuestras asociadas y amigas, con las que comparto la convicción de que nuestra existencia esencialmente humana es vivir para los demás.

AMPROVIC, profesionalismo, excelencia y servicio.

¡Muchas gracias!

POR NOHEMI ARGÜELLO SOSA