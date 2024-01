Novia de Emilio Osorio tiene fuerte pelea en La Casa de los Famosos

Leslie Gallardo, novia de Emilio Osorio, protagonizó junto a Maripily Rivera una pelea en contra de su compañera Thalí García, dentro de La Casa de los Famosos 4. Las imágenes se han comenzado a hacer virales y han dado mucho de qué hablar, pues muchos usuarios de redes sociales están en desacuerdo con la actitud de la joven.

La noche de este martes hubo mucha tensión en el reality show de Telemundo, pues un grupo de famosas tuvieron una fuerte discusión de cara a las nominaciones de la semana. Todo comenzó cuando Alana Lliteras intentó aclarar las cosas con Thalí, quien presuntamente le dijo a Maripily que ella había hablado de mal de su compañera.

Leslie Gallardo y Maripily Rivera se van con todo en contra de Thalí García

En ese momento, Leslie y Maripily llegaron para hablar con Thalí, sin embargo, ella se negó a salir de la sala y dijo que podían arreglar las cosas en ese mismo sitio. Fue en ese momento cuando la novia de Emilio Osorio se lanzó contra la actriz, y le dijo que ya no la consideraba como miembro de La Casa de los Famosos.

“Para mí, a partir de hoy, no existes en esta casa. No te voy a dirigir la palabra y espero que tú a mi igual. No inventes cosas de mí”, le dijo Leslie a Thalí, quien como era de esperarse le hizo frente y le aseguró que fue ella la que comenzó a decir que Maripily, situación que empezó a desatar varios gritos entre algunas mujeres de la casa.

Thalí García quiere salirse de La Casa de los Famosos

Después de que Leslie Gallardo y Maripily Rivera empezaran a atacar a Thalí, Lupillo Rivera intervino en la conversación y pidió que se aclararan las cosas, pues hasta habían filtrado las votaciones del cuarto al que pertenece. Las celebridades siguieron con su actitud y cuando dejaron de atacar a García, esta recibió el apoyo de Alfredo Adame y Lupillo Rivera, quienes le mostraron su aprecio.

Sin embargo, Thalí manifestó que estaría pensando en dejar la competencia por cuenta propia, pues quiere evitar conflictos así en el futuro, ya que hubo muchos gritos y confrontaciones.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO