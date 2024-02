Así rescataron a un niño que se quedó atrapado en una máquina de peluches

CIUDAD DE MÉXICO.- En un insólito suceso en un centro comercial del sureste de Queensland (Australia), el padre de un niño de tres años narró a medios locales que su hijo “estaba pasando el mejor momento de su vida” después de quedar atrapado en una máquina de garras.

Ethan, de tres años, se aventuró a subirse a la máquina a través del dispensador de premios en un centro comercial en Capalaba el sábado por la noche, según informó la policía. Las imágenes rescatan al niño escalando con calma entre los juguetes, mientras los adultos lo alentaban a salir. Timothy Hopper, el padre de Ethan, relató que su hijo estaba jugando con la máquina antes de desaparecer rápidamente de su vista.

“No tuve ninguna posibilidad de reaccionar, fue increíble lo rápido que subió hasta allí”, expresó Hopper. La policía agradeció después de rescatar a un niño de una máquina de peluches. “Lo estaba mirando y luego estaba hablando con mis hijos. Siempre abre la tapa para ser un oportunista, y en una fracción de segundo se mete en la máquina y la puerta se cierra detrás de él”, agregó.

Ethan and the Police: 1

Claw Machine: 0

Police were called in to rescue the adventurous Ethan, who had crawled up into a toy machine at a Capalaba shopping centre on Saturday. pic.twitter.com/E7szqYznjI

— Queensland Police (@QldPolice) January 31, 2024