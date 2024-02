Ernesto D’Alessio reacciona al nuevo romance de su ex, Charito Ruiz

CIUDAD DE MÉXICO.- En junio de 2023 Ernesto D’Alessio y Charito Ruiz sorprendieron al anunciar su separación luego de 16 años juntos y a unos meses de aquella noticia la exesposa del cantante fue captada en una actitud romántica con un misterioso hombre. Al respecto, el hijo de la “Leona dormida” aseguró que ese es ya un capitulo cerrado en su vida pese a que hace poco no descartaba una reconciliación.

Ernesto D’Alessio reacciona nuevo romance de su ex

Durante una conferencia de prensa el cantante no evitó ser cuestionado por “Ventaneando” sobre la nueva relación de Charito Ruiz, a lo que de manera contundente aseguró que ha dejado atrás ese capítulo de su vida. En otras ocasiones también se enfocó en desmentir que una infidelidad por su parte fuera el motivo por el que terminó su matrimonio.

“A mí no me interesa, es su vida. No me siento nada mal, pero desde hace tiempo, ella tiene todo el derecho de rehacer su vida. Es algo que ya superé, ya me divorcié, ya estoy separado, ya inicié una nueva etapa en mi vida”, dijo el también actor sobre el romance que habría comenzado Charito Ruiz.

¿Ernesto D’Alessio en depresión?

El cantante también respondió a las declaraciones de su hermano, Jorge D’Alessio, en las que se dijo preocupado por la salud mental de Ernesto tras la ruptura con Charito Ruiz, pues temían que sumiera en una fuerte depresión.

“Tengo cero personalidad depresiva. No soy una persona que se deprima, toda mi vida cuando he tenido adversidades no soy una persona que se tira a la hamaca y se deprime, todo lo contrario, soy de esas personas que ante la adversidad me ponen un misil y salgo disparado. Soy cero depresivo, si mi hermano está preocupado tendría que conocerme un poquito más”, añadió.

