Federica Quijano revela por qué internó a su hijo en un hospital psiquiátrico

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que se lastimara el tendón durante un incidente con su hijo Sebastián -diagnosticado con autismo-, Federica Quijano se sinceró y recordó cuando lo internó en un hospital psiquiátrico debido a las crisis que tenía y por las que podía agredirla o lesionarle. La cantante detalló que sufrió una fuerte depresión ante la decisión que tomó, pero se dijo decidida a tratar de que su hijo pueda hacer frente a cualquier obstáculo cuando ella no esté.

Federica Quijano habla de su hijo

En entrevista para Pati Chapoy en su canal de YouTube, la integrante de Kabah recordó cuando internó a su hijo, de entonces 9 años, en un hospital psiquiátrico debido a las crisis que sufría durante las que la agredía o él podía lastimarse. La cantante señaló que enfrentó una fuerte depresión por la decisión que tomó: “No sabía lo que era tenerla hasta ese momento, que tuvo que internar a mi hijo”.

“Empieza a tener una crisis de agresión. Comenzó a tratarse de aventar por las ventanas, se empezó a lastimar. Me tocó ver cómo lo amarraban, cómo lo sedaban, cómo rompía todo: las lámparas, la puerta. Me empezó a agarrar a mí a golpes, a rasguñar, a pellizcar, a morder, a darme cabezazos”, dijo la también compositora.

Su hijo a veces no la reconoce

La cantante detalló a la periodista de espectáculos Pati Chapoy que en ocasiones su hijo no logra reconocerla: “Mi hijo tiene memoria a corto plazo. Hay veces que no se acuerda, a mí me dice como a la nana, no se acuerda de los nombres o de las personas”.

Pese a todo lo que ha enfrentado junto a su hijo, Federica Quijano se dijo decidida a que en algún momento él pueda salir al mundo solo ante su ausencia como madre: “Sebastián va estar pegado a mí hasta el día que me muera, pero quiere trabajar para que, si me muero, no tenga el miedo de dejarlo en un psiquiátrico, en donde sé que van a abusar de él, a lastimar y no se lo merece”.

Con información de Heraldo de México