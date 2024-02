Hija de Valentín Elizalde presume la joya que le heredó tras morir

CIUDAD DE MÉXICO.-Valentín Elizalde estaría cumpliendo 45 años este primero de febrero, pero hay que recordar que su vida se vio interrumpida a sus escasos 27 años tras ser víctima de un atentado armado al terminar el que fue su último evento en Reynosa, Tamaulipas y dejó miles de corazones rotos de sus fanáticos y de su familia.

Recientemente fue su hija Valentina Elizalde quien dio a conocer en su cuenta oficial en redes sociales una de las joyas con las que se identificaba al cantante, se trata de una cadena con un dije de gallo, pues cabe señalar que el famoso era conocido también como “El Gallo de Oro”, uno de sus apodos, así como “El Vale”.

Happy heavenly birthday no.45 mi angelito de oro”, son las palabras de Valentina en su cuenta oficial en Instagram.

¿Qué ha pasado con las hijas de Valentín Elizalde?

Valentina, Valeria y Gabriela no llevan una buena relación como hermanas, se sabe que las hijas de Valentín Elizalde tuvieron altercados en el pasado que hasta la fecha no han superado, una de las razones por las que no se hablan tiene que ver con la herencia de la estrella del regional mexicano, pues hay quien asegura que el dinero nunca les fue entregado a las pequeñas y que quien se quedó con toda la fortuna fue Doña Camila Valencia, madre del famoso.

¿Quién es la hija de Valentín Elizalde que sigue sus pasos en la música?

El “Gallo de Oro” es recordado por sus fanáticos por el legado musical que dejó como estrella del regional, pero ahora también es su hija Valentina Elizalde será quien hace algunos años incursionó en la música con covers de su padre, aunque desde hace algunos meses no ha lanzado nuevas piezas musicales en redes sociales.

