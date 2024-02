Verónica Castro puso condiciones para regresar a la televisión

CIUDAD DE MÉXICO.- Verónica Castro, conocida por su destacada trayectoria en el cine y la televisión, ha mantenido un perfil bajo en los últimos años, alejándose del ojo público y limitando su participación en proyectos audiovisuales. Su última aparición destacada fue en 2018, cuando interpretó el personaje de Virginia de la Mora en la exitosa serie de Netflix La Casa de las Flores, y en 2022 protagonizó la película Cuando sea joven.

A lo largo de su carrera, Castro ha tomado intervalos considerables entre proyectos, pero en los últimos años, no se había vislumbrado un regreso inminente a la televisión. El productor José Alberto, conocido como ‘el Güero Castro’ y hermano de Verónica, reveló en noviembre de 2023 que le había propuesto dos proyectos, pero ninguno había cumplido con las expectativas de la actriz.

Sin embargo, en una reciente entrevista con Pati Chapoy, Verónica Castro compartió detalles sobre las condiciones que consideraría para regresar a la televisión.

“Lo que tenga que hacer y lo que pueda hacer, lo quiero hacer bien. No quiero hacer una tontería, porque la verdad no quiero regresar para hacer cosas mal hechas o que me vayan a dar un poquito mal. Quiero hacerlo bien. Quiero que la gente diga: ‘Valió la pena que regresara la vieja. Regresó, pero regresó buena. Regresó buena la vieja’”, expresó la actriz.

Este comentario refleja la preocupación de Verónica Castro por ofrecer un trabajo de calidad y dejar una impresión positiva en su regreso a la pantalla. La actriz, reconocida por su talento y carisma, busca asegurarse de que cualquier proyecto en el que participe esté a la altura de las expectativas tanto del público como de ella misma.

Verónica Castro no ha ido a su casa en Acapulco

En otro aspecto de la entrevista, Castro reveló que no ha regresado a su casa en Acapulco después de que el huracán Otis impactara en la ciudad, causando daños considerables.

“No he regresado porque la verdad no me he sentido bien como para estar solita por allá. Me quedo un ratito más por acá que está mi hijo Michel. Me acompaña. Me lleva y me trae para arriba y para abajo. Me quedo un ratito más hasta sentirme un poquito más cómoda para poder estar tranquilita en Acapulco y un poco más en orden”, compartió Castro.

La actriz expresó su apego a Acapulco y la tristeza que siente al ver el estado actual de su hogar en la ciudad. Su decisión de quedarse en otro lugar temporalmente refleja su preocupación por su bienestar y comodidad.

Verónica Castro, con su característico enfoque en la calidad de su trabajo, deja claro que consideraría regresar a la televisión siempre y cuando pueda ofrecer un desempeño que sea apreciado por el público y que esté a la altura de su legado artístico. Además, su situación personal respecto a su hogar en Acapulco destaca la importancia de su bienestar y su conexión emocional con el lugar.

Con información de Excélsior