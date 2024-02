Apple lanza Vision Pro, gafas de realidad virtual

Las tiendas Apple de Estados Unidos comenzaron a vender este viernes las Vision Pro, sus gafas de realidad mixta que cuestan 3 mil 499 dólares (cerca de 60 mil pesos mexicanos), en su primer gran lanzamiento desde el Apple Watch hace nueve años.

La llegada de las Vision Pro es un hito para los amantes de la realidad virtual o aumentada, que ven esta tecnología como el próximo capítulo de la vida en Internet después de los teléfonos inteligentes.

Pero dado su elevado costo, así como el flojo éxito de lanzamientos similares y más baratos de Meta (casa matriz de Facebook), las primeras críticas plantearon dudas sobre si las Vision Pro cambiarán las reglas del juego, al menos de momento.



Pese a todos, los fanáticos de Apple hicieron largas filas para experimentar la realidad aumentada que los lentes Vision Pro anunciaron. El lanzamiento se volvió viral rápidamente en redes sociales, donde circuló un vídeo del primer comprador saliendo de la tienda con el nuevo producto.

The first person to walk out of the Apple Store with their Apple Vision Pro gets a big round of applause 👏🏻 pic.twitter.com/a9IsMB9Kqp

— Kate Kozuch (@KateKozuch) February 2, 2024