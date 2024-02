Hace algunos días, José Eduardo Derbez sorprendió al anunciar que se convertiría en padre junto a su novia Paola Dalay, con quien mantiene una relación seria desde hace años, generando reacciones de su famosa familia, siendo las más esperadas la de Victoria Ruffo y la de Eugenio Derbez, quienes se enteraron antes que nadie.

José Eduardo decidió darles la noticia a su padre y a Alessandra Rosaldo en una cena sumamente privada en la que todos rompieron en llanto y en una entrevista reciente, Eugenio Derbez finalmente habló de cómo se sentía al saber que se convertiría en abuelo de nueva cuenta.

Eugenio Derbez revela que no le gusta que le llamen abuelo

El comediante se sinceró y aseguró que, pese a que le emociona tener a un nuevo integrante en la familia, la realidad es que no está feliz de convertirse en abuelo nuevamente debido a que sus amigos lo molestan demasiado por sus nietos, por lo que inició una breve discusión con Alessandra con respecto a ello.

En contraste a su respuesta, Alessandra Rosaldo se mostró sumamente feliz por la noticia pues, pese a que su relación con José Eduardo no es de sangre, al ser la esposa de su papá, el joven decidió incluirla en el anuncio, por ello no puede esconder su felicidad, pese a ser consciente que ella no se estará convirtiendo en abuela con ese nacimiento.

Alessandra Rosaldo se sincera y admite que ella no será abuela del hijo de José Eduardo Derbez

Resulta innegable que Alessandra es ya parte de la vida de todos los hijos de Eugenio Derbez, hace tan solo unos días, llamó ‘hijos’ a Vadhir y a José Eduardo, por ello, aunque no es familia de sangre, muchas personas en redes sociales igualmente la consideran la abuela de los hijos e Eugenio.

Alessandra por su parte dejó claro que no es el caso y que ella no se considera como tal, asegurando que es abuela de cariño por su esposo, pero que, en realidad ella se convertirá en abuela hasta que Aitana Derbez crezca y tenga hijos.



