Alfredo Adame quiere que expulsen a Lupillo Rivera de la Casa de los Famosos

A un par de semanas de haber iniciado La Casa de los Famosos 4, los ánimos se están calentando debido a las diferentes personalidades. Por ejemplo, este viernes, Alfredo Adame pidió la expulsión de Lupillo Rivera, debido a que le jugó una mala broma que el exconductor consideró un acto hostil hacia él.

Alfredo Adame y Lupillo Rivera ya se han confrontado desde los primeros capítulos, no obstante, habían mantenido una relación cordial, cada quien jugando para mantenerse dentro del reality show. Sin embargo, el cantante de regional mexicano decidió jugarle una broma al ex conductor de Hoy, la cual no tomó a bien el artista.

La broma de Lupillo Rivera a Alfredo Adame en LCDLF4

Lupillo Rivera decidió hacerle una broma a Alfredo Adame junto a sus compañeros cuarto Tierra. El cantante propuso que todos se tomaran jugo de jengibre del polémico actor y conductor, esto como una especie de pacto y también una burla para él, pues el ex protagonista de telenovelas había advertido que no se bebieran esta agua.

El intérprete de “Grandes ligas” sacó el jugo del refrigerador y lo llevó a la habitación Tierra, ahí se lo pasó a sus compañeros para que también lo bebieran. Casi todos los integrantes del cuarto tomaron de la botella, Thalí García, quien no se encontraba en ese momento y a la que Adame también le ha mostrado su apoyo tras la pelea con Leslie Gallardo.

Alfredo Adame pide la expulsión de Lupillo Rivera

Momentos después, Lupillo regresó la botella al refrigerador, por eso cuando Alfredo Adame acudió por su famoso jugo, el cual dijo que es “vital”, enfureció al ver el envase vacío. El ex conductor de Hoy confrontó a sus compañeros para preguntar quién se lo había bebido y les advirtió que habría represalias.

Adame entró al cuarto de nominación para hablar con “La Jefa” y fue en ese momento que pidió que el responsable de tomarse o tirar su jugo, fuera expulsado de La Casa de los Famosos, ya que indicó que lo considera un acto hostil en su contra.

“Alguien agarró mi shot de jengibre, lo tiró al caño, lo volvió a cerrar y me lo puso en el refrigerador. Lo considero un acto hostil, bajo vulgar y vil. Quiero solicitar que revisen las cámaras para ver quien fue el que lo tiró y de ser posible que lo expulsen”, dijo Alfredo Adame.

Hasta el momento, no se sabe si la producción consideró su solicitud o si habrá alguna llamada de atención para el cantante. Sin embargo, muchos fanáticos pronostican que este conflicto podría desatar más enfrentamientos entre las celebridades.

