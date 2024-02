Daniel Bisogno revela que fue golpeado por el esposo de Maribel Guardia

Daniel Bisogno se convirtió en tema de conversación en redes sociales durante las últimas horas debido a que confesó durante una entrevista que tuvo un fuerte altercado con Marco Chacón, el esposo de la cantante, quien incluso, intentó golpearlo cuando se encontraron en el estacionamiento de una conocida plaza comercial, por lo que, como era de esperarse, las revelaciones del conductor de “Ventaneando” se hicieron virales y generaron todo tipo de opiniones en plataformas digitales.

Estas declaraciones de “El Muñeco” fueron vertidas durante su participación en un programa especial por el aniversario número 28 de “Ventaneando”, el cual, fue difundido a través del canal de YouTube de Pati Chapoy en el que también participaron sus compañeros de emisión y fue aquí donde contaron los secretos mejor escondidos del icónico espacio televisivo.

Durante la charla, Daniel Bisogno fue cuestionado sobre lo que sentía ser el integrante más controversial de “Ventaneando” y confesó que ya se había acostumbrado pues aunque él no tenga la culpa siempre es el que paga los platos rotos por el equipo y este comentario dio pie a que le preguntaran si su actividad en el programa le había generado altercados con algunas celebridades de la farándula y fue aquí donde Pati Chapoy sacó a colación el altercado que tuvo con el esposo de Maribel Guardia, Marco Chacón, cuando se encontraron en un estacionamiento hace algunos años, aunque no precisó la fecha.

“Yo voy saliendo de Perisur, ya iba yo al estacionamiento y de repente oigo que me tocan el claxon, yo no distinguí quien era, entonces se baja del coche y se deja venir, ahí en el estacionamiento, pero se deja venir ya a tirar el golpe, yo por suerte lo pude esquivar, pero él no contó con que estaba la policía y ¿quién es el famoso? uno, lo agarraron entre cinco policías y lo treparon a la patrulla, ya después les dije ‘sí me atacó y todo, pero denme diez minutos en lo que pago mi boleto y me voy corriendo’ ya después nos volvimos muy cuates también”, recordó Daniel Bisogno.

Para finalizar, Daniel Bisogno señaló que este altercado con el esposo de Maribel Guardia se detonó porque le hizo burla por alguna playera que utilizó, sin embargo, no quedó muy claro por qué fue la molestia, no obstante, ironizó sobre el tema y señaló que ni Marco Chacón ni ninguna otra celebridad ha logrado golpearlo.

“Sí lo recordamos, pero es un tema complicado con él, con Maribel no, es muy agradable, pero él estaba enojado porque en algún momento sacó una playera o no sé qué y yo hice ‘pfff’ de la playera que traía rosa o no sé qué y dice que, él que da clases en la universidad y que sus alumnos se enteraron y le hacían ‘pfff’ entonces cuando me vio y dijo ‘lo tengo que golpear’, pero por suerte no me han alcanzado los golpes aún y espero que no me alcancen aún porque traigo una 45 con bala expansiva” comentó entre risas Daniel Bisogno, quien en esta misma charla confesó que Pablo Latapi, Eduardo Blancas y Omar Fierro son otros famosos que han intentado golpearlo.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO