Fallece “Paco” Jara, ex jugador de Chivas, a los 82 años; fue parte del “campeonísimo”

El ex jugador de futbol Francisco Jara falleció a la edad de 82 años. “Paco” militó en las Chivas de Guadalajara y formó parte del cuadro conocido como “El campeonísimo”. La causa de su muerte aún no ha sido precisada.



A través de “X”, la institución comunicó: “El Club Deportivo Guadalajara lamenta con profunda tristeza el sensible fallecimiento del Campeonísimo Francisco ‘Paco’ Jara. Su invaluable legado contribuyó a cimentar la grandeza de nuestra institución y a enaltecer la identidad que nos enorgullece a millones de ChivaHermanos. Nos unimos a su familia y amigos en este difícil momento”.

¿Qué hizo “Paco” Jara con las Chivas?

Nacido el 3 de febrero de 1941 en Guadalajara, Jalisco, Jara debutó en 1960, marcando el comienzo de una era victoriosa tanto para él como para las Chivas. Su primera participación fue contra el Oro, que terminó 2-1 a favor de su equipo, ese fue solo el inicio de una serie de triunfos que incluirían 5 títulos de Liga, 3 de Copa, 4 de Campeón de Campeones y una Copa de Campeones de la CONCACAF. Su habilidad en el campo lo estableció como uno de los extremos derechos más formidables de la época.

“Hasta la fecha, Jara se mantiene dentro del top 5 de máximos goleadores en el Clásico de México, ya que ocupa el cuarto lugar del listado con 7 anotaciones frente a las Águilas. Todas y cada una de las personas que formamos parte de Chivas lamentamos la pérdida de uno de los hombres que ayudó a edificar la grandeza de nuestro querido club”, aseguró el Club Guadalajara a través de su página oficial.

¿Qué hizo “Paco” Jara tras el retiro?

Asistió a la Copa Mundial de Fútbol de 1966, en Inglaterra, como parte de la Selección de fútbol de México. Y más allá de su impresionante carrera deportiva, Jara fue un hombre de familia y negocios. Tras retirarse en 1971, emprendió en el mundo de la panadería y también tuvo la oportunidad de dirigir al Club Deportivo Hidalgo.

