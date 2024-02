Nicola Porcella estalla contra los que comparan a Wendy con La Divaza

CIUDAD DE MÉXICO.- La nueva temporada de La Casa de los Famosos está dando mucho de qué hablar y a pesar de que este reality no es en México ya empezaron las comparaciones entre los participantes, pues en redes sociales empezaron a comparar a Wendy Guevara con “La Divaza”, pero a alguien no le gustó que las compararan y fue a Nicola Porcella.

El ex participante y finalista del reality show edición México, se molestó porque en redes sociales están comparando a la ganadora de LCDF México con “La Divaza” y no dudó en defender a su amiga y además aclaró que la relación que él y ella formaron en el programa fue algo natural.

Nicola Porcella se enoja por comparaciones entre Wendy y “La Divaza”

Pedro Luis Joao Figueira Álvarez más conocido como “La Divaza” es una personalidad de YouTube y redes sociales, actualmente es uno de los concursantes de La Casa de los Famosos de Telemundo y ha generado una fuerte polémica por las comparaciones que se han hecho en Internet con Wendy Guevera.

Durante un en vivo transmitido en la cuenta de Instagram de Nicola, el actor señaló que no hay comparación entre Wendy y “La Divaza” después de que le comentaron que dentro de la casa, el actor Gregorio Pernia le sugirió al participante Clovis hacer el papel que jugó Porcella junto a Wendy para que se convirtieran en la pareja del momento.

“La Divaza no es Wendy, primero hay que separar dos cosas, La Divaza no está haciendo el 1% de lo que hizo Wendy y Clovis yo no sé ni quién es, Wendy tiene un ángel que no tiene nadie”, dijo el actor.

“Lo mío y lo de Wendy fue natural”, aclaró Nicola

A su vez, señaló que su relación con Wendy fue una relación natural y señaló que aunque en un principio el público decía que Nicola quería colgarse de la fama de la integrante de “Las perdidas”, con el tiempo dejó claro que su amistad fue algo que se dio dentro de la casa y al salir se reforzó.

“Lo mío y lo de Wendy salió natural, es más es un principio la gente especuló que era porque hay y yo estoy bien con Wendy, para que vean que la amistad que sí se fortaleció con el tiempo, yo no quiero forzar las cosas”, expresó Nicola.

Nicola de Wendy: “Wendy tiene un ángel que no lo tiene nadie más…y lo mío y lo de Wendy salió natural, es más yo vivo con Wendy…para que vean que era una amistad que si se fortaleció con el tiempo, uno no puede forzar las cosas”.

Así sin más, Wencola mucho mas que un ship🫶🏻🤩 pic.twitter.com/Iyk0omNG65 — Jenn:)💘 (@letting_m) February 8, 2024

Con información de Heraldo de México