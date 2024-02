Yeri Mua cuenta su experiencia con una decoloración fallida

CIUDAD DE MÉXICO.-Yeri Mua, conocida por su carisma y sus éxitos como Brattyputty o Chupón, contó en redes sociales su reciente aventura en el mundo de la belleza en Colombia, en el que se volvió viral en redes sociales, luego de que le quemaran el cabello y tuviera que cortárselo.

Recientemente, Yeri Mua decidió someterse a un cambio de look durante un viaje a Colombia, buscando renovar su imagen con un tono rubio y rojizo inspirado en la icónica Karol G; sin embargo, lo que comenzó como una emocionante transformación pronto se convirtió en una situación lamentable.

Recientemente, Yeri Mua decidió someterse a un cambio de look durante un viaje a Colombia, buscando renovar su imagen con un tono rubio y rojizo inspirado en la icónica Karol G; sin embargo, lo que comenzó como una emocionante transformación pronto se convirtió en una situación lamentable.

A través de sus redes sociales, Yeri compartió con sus seguidores el proceso de decoloración. Sin embargo, reveló que el resultado final fue drásticamente diferente a lo esperado. La decoloración, realizada con extensiones aún puestas, resultó en un daño significativo a su cabello natural.

“Yo no sabía que así me habían dejado el cabello… ahorita que me quitaron las extensiones me di cuenta que me dejaron pelonsísima”, expresó la influencer.

El daño a su cabello fue tal que Yeri ahora se ve obligada a iniciar un tratamiento intensivo para recuperar la salud de su cabellera. A pesar de este revés, su actitud resiliente y positiva brilla, demostrando su fortaleza frente a los desafíos.

La influencer no solo ha aceptado su nueva apariencia con gracia sino que también ha utilizado esta experiencia para educar a sus seguidores sobre los riesgos asociados con procesos químicos capilares.

Estética se defiende ¿de los no ataques de Yeri Mua?

En redes sociales, pese a que la influencer Yeri Mua nunca mencionó el nombre de la estética colombiana a la que fue a hacerse su tratamiento, la empresa amenazó a los usuarios con eliminar los comentarios de tiktok y de demostrar que todo lo que decía la jarocha era falso y que ellos habían hecho bien el procedimiento.

Ante esto, la influencer compartió en un en vivo que ella nunca había mencionado el nombre de la estética y que entiende que haya pasado lo que sucedió porque ella también fue estilista y en su trabajo tuvo percances.

Con información de Excélsior