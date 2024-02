Afecta al Puerto de Altamira fallas del sistema aduanero

Las fallas en el sistema aduanero nacional también han afectado la operación del Puerto de Altamira.

“Todo el día estuvo fallando, ahora fue peor porque estuvo intermitente el sistema, peor por decirlo de alguna manera”, declaró el consejero nacional de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (CONATRAM), Arturo Puente Vázquez.

Al Puerto de Altamira, ingresan diariamente más de tres mil unidades de carga y las 67 agencias aduanales de la zona conurbada también tuvieron problemas para realizar operaciones.

Hasta la tarde de este jueves, las agencias informaron que algunos sistemas estaban intermitentes, es decir algunas veces funcionan y otras no, por lo que seguían parados en varios trámites, sin embargo, los más afectados son los importadores y exportadores.

Las fallas en el sistema tampoco permitieron que llegaran los archivos de pagos de pedimentos ya certificados, además las agencias aduaneras no podían pagar las contribuciones mediante el sistema de pagos electrónicos.

Para el representante de la CONATRAM, la operación diaria de la aduana deja mucho que desear, “pero ayer fue crítico, sí pasaban los camiones, pero se trabajó a un 5 o 10 por ciento de su capacidad”.

Las fallas en el sistema aduanero afectan en la operación de las importaciones y exportaciones, pero a decir del representante de la CONATRAM, la realidad es que el Puerto de Altamira ha fallado todo el tiempo, “la realidad es que no hacen algo o al menos no sabemos qué están haciendo porque no comparten nada de información”.

“Se generan muchos retrasos, semiparalizada la operación aduanera, la problemática ha sido constante, pero fue crítico durante el miércoles, fue una falla más grave”.

Añadió que en cualquier aduana del país la problemática es la misma; el sistema ha quedado obsoleto.

“Sí hay compañeros que viajan a Nuevo Laredo y debemos decirlo, es una problemática de todo el sistema aduanero nacional, donde quiera es la misma problemática, Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Veracruz”, concluyó Arturo Puente Vázquez.

