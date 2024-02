Aprovechan descuentos en el pago del predial en Nuevo Laredo

NUEVO LAREDO.- Un total de 60 millones 297 mil 653 pesos se han logrado recaudar en el pago del Impuesto Predial que realizan los contribuyentes tan sólo en el mes de enero, recurso que se transforma en obras de infraestructura urbana.

La alcaldesa, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, destacó que la respuesta ciudadana ha sido muy positiva pues han aprovechado de gran manera los diferentes programas de descuento que se han implementado por parte del gobierno municipal.

“Quiero alentarlos para que continúen realizando este pago que es de gran importancia para el desarrollo de la ciudad y que estén al corriente como ciudadanos responsables”, mencionó la presidenta municipal.

La presidenta municipal informó que en enero de 2023 hubo una recaudación de 47 millones 150 mil 937.00 pesos por lo que hubo un aumento de 13 millones 146 mil 716.00 pesos lo que refleja la confianza que existe por parte de los contribuyentes para realizar este pago.

“Estoy muy contenta y agradecida con los ciudadanos de que confíen en nosotros porque saben que su dinero se invierte bien en obras, hay que seguir trabajando en conjunto”, dijo la alcaldesa Carmen Lilia.

Actualmente el Gobierno Municipal tiene el programa de Condonación del 100 por ciento de los recargos durante el mes de febrero. Así como la bonificación del 15 por ciento por el pago anticipado del Impuesto del 2024 en este mes.

El 50 por ciento de Bonificación del Impuesto Predial de 2024, a los propietarios de bienes inmuebles que sean propiedad de: Pensionados, Jubilados y personas de sesenta años o más de edad.

Este beneficio se otorga a una sola casa habitación que corresponda al domicilio del propietario donde se encuentre el inmueble.

El gobierno municipal invita a la ciudadanía a realizar su pago en los siguientes sitios:

Dirección de Ingresos, Maclovio Herrera y Ocampo: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. y los sábados de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

Oficina de COMAPA en la colonia Hidalgo: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Módulo en Prometeo #502, colonia Reservas Territoriales: de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Oficina de Planeación: Arteaga #3900 de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Oficina del Tanque Elevado, Matamoros entre Luis Caballero y Perú: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Módulo en Paseo Reforma: lunes a viernes de 8:00 am a 8:00 pm; sábados de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. y domingos de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

STAFF

EXPRESO-LA RAZON