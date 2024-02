Monreal, está de luto

La inseguridad ha incendiado al país y ha llegado a entrar hasta la puerta de la casa de Ricardo Monreal, actual Senador de la República, un personaje muy allegado al cabecita de algodón.

Se trata de Juan Pérez Guardado, quien era Director Estatal de Desarrollo Social, en Fresnillo, Zacatecas, y se encontraba (tranquilamente) en campo, trabajando, cuando le arrebataron la vida.

El integrante de la cámara alta, salió corriendo, para estar reuniéndose con su familia en estos momentos que deben de ser muy difíciles para todos ellos.

Hace unos meses, Ricardo Monreal, pretendía ser presidente de nuestro país y , sin querer, ahora es parte de las miles y miles de víctimas en México que han vivido en carne propia la inseguridad.

Esto que pasó, a nadie le debe de dar gusto, pero esperemos que un efecto indirecto es que puedan asimilar que la famosa campaña de “Abrazos y no balazos” y la advertencia de AMLO de “Los voy a acusar con su abuelito” no ha servido de nada.

Zacatecas, donde vive y Gobierna parte de la parentela de Ricardo Monreal, es de las entidades más golpeadas por la inseguridad que se ha desatado con este Gobierno Federal.

De hecho un grupo de senadores se reunieron para grabar un video y publicarlo en redes sociales, sobre estos lamentables hechos, pero no escuchamos reclamos ni cuestionamientos a su jefe el Presidente de este país.

Mientras todo mundo quiera seguir “ciego y mudo” el súper presidente de la República que tenemos, nunca va a entender que su política de seguridad ha sido un rotundo fracaso.

HISTÓRICO: CASI MIL BECAS A ESTUDIANTES

DE LA UT ALTAMIRA

En la Universidad Tecnológica de Altamira sigue llegando la transformación con su rector, Juan Dionisio Cruz Guerrero, antes de su llegada no había apoyo de becas estatales para los estudiantes.

Y apenas había tomado posesión en el cargo, logró estar gestionando más de 600 y ayer, entregaron casi mil, representando una tercera parte de la población estudiantil de esta noble institución.

Esto demuestra el equipo que hace Dionisio de la mano del Gobernador del Estado, Américo Villarreal, quien tiene muy claro el trabajo y los cambios que ha realizado el funcionario estatal.

No hay personas que no reconozcan los logros que se han alcanzado, en tan poco tiempo, con Dionisio, que los propios maestros y alumnos de esta escuela del nivel superior, por eso cuando lo presentaron, como parte de los integrantes del presidium, fue mega aplaudido y arropado por los chavos y chavas de esta universidad.

También estuvo la líder del Congreso de Tamaulipas, Úrsula Salazar, que es su esposa, y los representantes de la Secretaría de Educación de Tamaulipas, quienes fueron testigos de la entrega de este apoyo que vendrá a disminuir el riesgo de la deserción escolar.

Por lo que este jueves fue un día de fiesta para los estudiantes de esta Universidad que se encontraba muy abandonada y que hoy está de píe transformándose con los ideales de humanismo.

La UT Altamira destaca entre las mejores opciones para los jóvenes que habitan en la zona metropolitana, hoy se pelean las fichas para poder entrar y prepararse entre sus aulas.

EMPEZARON LAS DENUNCIAS Y QUEJAS VS MORENA EN VERACRUZ

En el vecino estado veracruzano empezaron a darse hasta con el sartén los panuchos y los guindas, y eso que todavía no empieza la contienda electoral para la renovación de la silla estatal.

Paco Yunes Zorrilla, virtual candidato del Frente Amplio acusó que se está utilizando dinero estatal para que se promueva la imagen del partido Morena, aunque no mostró las pruebas.

Pero, ya empezó esta guerra mediática, que es de cada elección, donde se dedican los abanderados a señalarse unos a los otros, y nunca vemos que traigan las soluciones para los problemas reales que vive Veracruz, una preocupante inseguridad en la zona centro y sur de su estado.

Y en la zona norte un marcado atraso que genera pobreza y pobreza extrema, pero les vale un cacahuate, ellos sólo buscan el poder por el hambre de tener poder.

La neta es que más de 100 municipios que hay en la zona de la tierra de la cantante Yuri, está cada vez peor.

Recuerde : ¡No se vale chillar!

POR MARIO ALBERTO PRIETO