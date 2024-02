Revendedor de Costco amenaza con demandar a quienes usaron su imagen para desprestigiarlo: “Voy a reventar a todos”

MÉXICO.- En enero pasado los revendedores de Costco desataron fuertes críticas por los elevados precios a los que ofrecían la Rosca de Reyes, entre ellos destacó uno de nombre Jesús que se hizo viral al asegurar que el “hate” en redes sociales provocó que la venta del producto fracasara. Ahora, el sujeto amenazó con demandar a quienes han usado su imagen y no evitó ser blanco de controversia una vez más.

Revendedor de Costco amenaza con demandar

Jesús ha ganado popularidad en TikTok tras el fracaso que tuvo en la reventa de Rosca de Reyes, aunque con la fama han llegado comentarios negativos sobre otros negocios que intentó comenzar usando su membresía de la tienda. Por ello, amenazó con demandar a quienes tomaron su imagen y la compartieron en diferentes medios.

“Ando buscando a un buen abogado porque la neta voy a reventar a todos esos que sacaron mi imagen por todas partes, los voy a demandar a todos, voy a sacar los nombres de todos y a todos los voy a demandar la neta. Me pusieron por todas partes y yo lo que quiero, no quiero… bueno, sí quiero que me den dinero para que se les quite, a todos los voy a demandar”, dijo el sujeto.

Los comentarios no se hicieron esperar y mientras algunos usuarios lo apoyaron otros no evitaron las burlas: “Te recomiendo a licenciado Valeriano”, “Te recomiendo a Saul Goodman”, “RuAbogado es el indicado, la neta te va hacer paro y hasta un descuento te da si le das la rosca”, “Búscalo en Costco, pa”, “¿Y al abogado le vas a pagar con rosca o pizzas?” y “El abogado: ¿de cuántas roscas estamos hablando?”.

Los negocios en los que ha buscado éxito

Además de la venta de Rosca de Reyes, Jesús también ha intentado ofertar otros productos de la tienda usando su membresía como termos, pollos rostizados y pizzas. Aunque hasta ahora ninguno ha tenido el éxito que deseaba ya que continúa buscando oportunidades, como la venta de comida en diferentes negocios.

Incluso, en uno de los videos compartidos en TikTok asegura que podría usar su tarjeta para ofrecerle a la gente comprar lo que ellos desean en la tienda con un costo extra por su servicio.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO