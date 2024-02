Ellos son los mexicanos que pueden ganar el Super Bowl con los 49ers este Domingo

MÉXICO.- Si los San Francisco 49ers ganan el Super Bowl ante los Kansas City Chiefs, habrá que sumar no sólo a uno, ni a dos, sino a tres mexicanos en la lista de los ganadores del súper domingo, aunque ninguno de ellos estará sobre la cacha del Allegiant Stadium, aunque sí formarán parte de la comitiva del equipo de California, estamos hablando de Alfredo Gutiérrez, Isaac Alarcón y Miguel Reveles.

Alfredo Gutiérrez

Alfredo Gutiérrez es originario de Tijuana, Baja California, y jugó en el Tec de Monterrey, donde desprendió y fue reclutado por el International Player Pathway Program, gracias al cual llegó en 2021 con los 49ers y forma parte del equipo de prácticas.

Gutiérrez no tiene un contrato activo con los 49ers, por lo cual no forma parte del grupo de jugadores elegibles por el coach Kyle Shanahan, sin embargo tuvo un papel importante durante la pretemporada a tal grado de ganarse el reconocimiento de sus compañeros en el vestidor y es que Alfredo conecta fácil.

Isaac Alarcón

Llegó al mundo de la NFL en 2020 con los Dallas Cowboys, también a través del International Player Pathway Program, y se mantuvo siempre en el equipo de prácticas hasta que fue liberado por los Cowboys después de la pretemporada del 2023.

Isaac Alarcón nuevo fichaje de los 49ers

Como agente libre pudo firmar un contrato para unirse al equipo de prácticas de los San Francisco 49ers en el marco de los playoffs. Si bien tendrá opciones de pelear por un lugar en el primer equipo para la temporada 2024-25, el regiomontano no tiene contrato activo, por lo cual no es opción para Kyle Shanahan.

Miguel Reveles

El papel de Reveles no está en la cancha, sino en las laterales, pues se desempeña como asistente ofensivo. Fue reclutado como becario en 2022 con los 49ers como parte del programa Bill Walsh NFL Diversity Coaching y su labor va mucho de la mano con el trabajo día a día de los corredores.

De esta manera, Miguel Reveles trabaja codo a codo con Christian McCaffrey, Kyle Juszczyk y Elijah Mitchell y en su segundo año dentro de la organización de San Francisco, puede ganar el Super Bowl.

¿Los mexicanos de los 49ers tendrán anillo si ganan el Super Bowl?

Los anillos del Super Bowl no son exclusivos para los jugadores, pues en total se reparten 150 anillos para el ganador del Super Bowl, por parte de la NFL, de modo que el equipo ganador es el que destina cada uno de estos anillos entre jugadores, entrenadores y hasta periodistas.

En el caso de Alfredo Gutiérrez y Miguel Reveles, los 49ers destinarían un anillo para cada uno al ser parte de la comitiva del equipo que viajó a Las Vegas, pero en el caso de Alarcón lo más probable es que no lo toque, y él mismo es consciente de ello.

“Si te soy muy honesto, no creo, pues llegué ya casi al final de la temporada. Si el equipo decidiera dármelo, muchas gracias, pero no creo, la verdad”, indicó a W Radio. Alarcón no viajó a Las Vegas con los 49ers.

