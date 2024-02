‘La Chiquis’ revela los mensajes que le mandó su mamá Jenni Rivera antes de su muerte

Este viernes 9 de febrero se vieron cara a cara en una corte de Estados Unidos Chiquis, sus hermanos y Don Pedro Rivera, esto luego que en 2023 los hijos de Jenni Rivera emprendieran un proceso legal en contra de su abuelo por la “explotación indebida” de los temas de su fallecida madre.

Tras la audiencia, los hijos de Jenni Rivera salieron de la corte, sin embargo, Chiquis se veía muy conmovida pues abandonó el lugar entre lágrimas y aunque no quiso dar declaraciones al respecto, horas más tarde la también llamada “abeja reina” publicó unas fotografías de una conversación que sostuvo con su madre en el año 2010.

¿Qué dice la conversación que tuvo Chiquis con Jenni Rivera?

Tras haberse enfrentado con su abuelo y luego de las duras declaraciones que Juan Rivera hizo en contra de sus sobrinos por haber demandado a Don Pedro Rivera, para recuperar los derechos de las canciones de la “mariposa de barrio”, Chiquis publicó una conversación que tuvo con su madre tan solo 2 años antes de que ésta muriera de manera trágica.

Dicha conversación fue sacada de un antiguo celular de Chiquis Rivera, ahí muestra la plática que sostuvo respecto a los problemas que tenían con algunos miembros de su familia por trabajar con ellos, y aunque no hace mención específicamente de alguien, muchos fanáticos aseguran que pudo tratarse de Rosie o Juan Rivera.

En los textos, se puede leer a una Jenni Rivera orgullosa de su hija Chiquis y de lo bien que estaba manejando su empresa, así mismo “la mariposa de barrio” aplaudió el talento de su hija mayor a pesar de lo joven que es.

Chiquis: No, soy buena mamá… realmente lo soy. Estoy un poco triste pero ya nada me sorprende.

Jenni: exactamente… Estás en formación desde muy joven para dirigir grandes empresas pronto.

También se puede leer que Chiquis le deja claro a su madre que no es una persona mala y que siempre hace lo mejor que puede, pero que siempre queda mal con alguien.

Chiquis: Hago lo mejor que puedo para no dejar que mis problemas o emociones agoten mi relación con los demás. Gracias mamá… amén a eso.

Jenni: Una cosa que me sorprende de la gente es que empiezan a decir… hago esto… hago aquello… lo logro por ti… etc…et…etc NO lo hacen Gratis o porque son bonitos!!! Se llama responsabilidades, obligaciones, deberes laborales….GANAR un trabajo haciendo TODOS los cuatro…y obtener bonificaciones y un buen trato y un trabajo para su marido además de eso. Maldición.

Chiquis: Sí, eso me mató. Ya no voy a estar a gusto… voy a empezar a buscar a alguien más… No más familia. No es bueno. Sólo trae conflicto. Queremos hacer algo bueno y luego somos los malos al final del día… pero estoy segura de que si fuera su compañía se sentirían de la misma manera. No saben cómo es estar en esta posición.

Finalmente, Jenni muestra apoyo total a su hija y luego pide algunos favores respecto a sus hijos y la educación de éstos, pero en todo momento la fallecida cantante se muestra amorosa y comprensiva con su hija.

Jenni: OK. Cuida a mis hijos por mí, mija… ustedes son todo lo que realmente tengo.

Además, la reunión en la escuela de Johnny será temprano en la mañana… antes de ir a TJ… tengo que estar allí al mediodía del martes.

Chiquis: Por supuesto mamá… sabes que los miro como si fueran míos. Tengo que proteger a nuestra pequeña familia. Vale, mañana preguntaré a ver si es posible.

Jenni: Ok… por favor hazlo princesa

Chiquis lanza contundente mensaje

Luego de haber publicado dicha plática con su madre, Chiquis arremetió en contra de su familia luego que Juan Rivera salió a hacer fuertes declaraciones en contra de sus sobrinos.

Chiquis utilizó su cuenta de “X” (antes Twitter) para lanzar un mensaje en donde no mencionó nombres pero que claramente va dirigido a sus tíos y en el que asegura que efectivamente todo va a salir a la luz y será comprobado pues tienen la gran escuela de su madre Jenni Rivera que les enseñó a actuar siempre bien.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO