Confirma Geño que será candidato al Senado

El ex gobernador Eugenio “Geño” Hernández confirmó que aceptó la invitación que le hiciera el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Tamaulipas para ser su candidato al Senado de la República.

A través de un video que circuló en las redes sociales, confirmó que se registrará para participar en la elección federal.

“Hola, soy Eugenio Hernández Flores, nací en el corazón de Tamaulipas; muchos de ustedes ya me conocen, saben de mi y de mi trabajo; para los que no me conocen, me dicen Geño, soy Ingeniero Civil, la mitad de mi vida la he dedicado al ámbito empresarial en la construcción, el desarrollo inmobiliario y la producción agropecuaria; en lo público, tuve el gran privilegio de servir como diputado federal, alcalde de Victoria y gobernador del Estado”, señala.

“Conozco muy bien la grandeza de Tamaulipas, sus fortalezas y sobretodo, el carácter, el espíritu y el ser del tamaulipeco”.

Señala que ha vivido tiempos difíciles narrando que estuvo privado de su libertad por casi seis años, “por delitos inventados que no cometí, todo esto lastimó profundamente a mi familia, pero aquí estoy con la frente en alto, fortalecido por la adversidad y mirándote a los ojos”.

El dirigente estatal del Partido Verde, Manuel Muñoz Cano, confirmó que la dirigencia nacional concretará este miércoles el trámite para modificar la coalición en Tamaulipas y que su partido presenta a sus propios candidatos para la Cámara Alta.

En la fórmula al Senado del Partido Verde también está la ex alcaldesa de Reynosa, Maki Ortiz Domínguez, quien en el pasado proceso electoral buscó ser la candidata de Morena a la gubernatura de Tamaulipas, misma que ganó Américo Villarreal Anaya.

Ha trascendido que el ex gobernador ocupará la primera fórmula y Maki Ortiz la segunda.

Perla Reséndez

Expreso-La Razón