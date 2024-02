Nicki Nicole habla tras su separación de Peso Pluma

La cantante argentina, Nicki Nicole, por fin rompió el silencio tras la supuesta separación del artista mexicano, Peso Pluma. Las redes sociales fueron el medio donde la intérprete de ‘Dispara’ compartió un mensaje sobre cuál es su situación sentimental.

En Instagram, la cantante de reguetón Nicki Nicole compartió un mensaje para aclarar cuál es su situación emocional actual, después de que circularan noticias de haberse separado de Peso Pluma.

¿Qué publicó Nicki Nicole tras supuesta separación de Peso Pluma?

Como los clásicos novios de secundaria que rompen y envían indirectas en redes sociales, Nicki Nicole usó las historias de Instagram para hablar del desamor, mensaje que podría hacer referencia a la supuesta separación de quien sería su novio, Peso Pluma.

“El respeto es parte necesaria del amor, lo que se ama se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto, yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy”, escribió Nicki Nicole.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR