Rechaza AMLO las declaraciones de Carlos Slim, quien calificó de “excesiva” la participación del Ejército mexicano en el Gobierno federal

MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó las declaraciones del empresario Carlos Slim, quien durante una conferencia de prensa calificó de “excesiva” la participación del Ejército mexicano en diversos ámbitos del Gobierno federal, sobre todo en empresas públicas.

"Respetamos el punto de vista de Carlos Slim, nada más que yo no lo comparto", dijo el presidente López Obrador en respuesta a los dichos de ayer del ingeniero, quien calificó de "excesiva" la participación de militares en el actual sexenio.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador indicó que todos tienen derecho a manifestarse, pero que no comparte los dichos del empresario mexicano.

“Bueno, vivimos en un país afortunadamente libre, donde todos nos manifestamos, nos expresamos,. Respetamos el punto de vista de Carlos Slim, nada más que yo no lo comparto porque a lo mejor se desconoce que el Ejército tiene cinco misiones”, dijo.

“No es para contestarle a Carlos, es nada más ponerles un ejemplo a todos: si los ingenieros militares construyen una obra en mil millones y la hacen en un año, una empresa constructora de México o el extranjero, seria, esa misma obra la hace en dos mil millones de pesos y en dos años, pero como además son pocas las empresas constructoras serias y lo que proliferó durante el periodo neoliberal fueron empresas contratistas, esa misma obra la cobran en tres, cuatro o cinco mil millones y la terminan en tres, cuatro o cinco años”, manifestó.

“Si no hubiese contado con el apoyo de los ingenieros militares, no terminamos el Aeropuerto Felipe Ángeles, que nos significó un ahorro de 120 mil millones de pesos, si lo hubiésemos hecho con las empresas constructoras en el Lago de Texcoco, que era una idea genial hacer un aeropuerto en un lago, donde año con año hay hundimientos. ¿Por qué se enfrascaron en hacer el aeropuerto en el Lago de Texcoco? Por la corrupción”, señaló.

“Entiendo que no les guste que participe el Ejército, los ingenieros militares, pero nos han ayudado mucho. Les diría yo a los ingenieros, a las empresas constructoras, con todo respeto, ¿quién hace un aeropuerto de calidad internacional, ya no hablemos del AIFA que lo hicieron en dos años y medios, el de Tulum, que lo hicieron un año y cinco meses? ¿Quién? Ni nuestros amigos que son tan eficaces y tan trabajadores, nuestro amigos de China, hacen eso”, declaró.

El mandatario mexicano dijo respetar a Slim, aunque recalcó que tienen diferentes puntos de vista en muchos temas.

“De todas maneras respeto mucho a Carlos, siempre dialogamos y debatimos no estamos de acuerdo en todo. Yo lo respeto mucho porque es una gente trabajadora que invierte en beneficio de México, es respetuoso de la investidura presidencial, cosa que no hacen otros, que insultan al presidente, se olvidan que nos es Andrés Manuel que es el que representa a los mexicanos y que yo llegué aquí”, expuso.

El magnate mexicano Carlos Slim, de 84 años de edad y considerado uno de los hombres más ricos del mundo, aseguró en la previa que es excesiva la participación de militares en el sexenio de López obrador, sobre todo su papel el la administración de empresas públicas.

“Son excelentes pero creo que es demasiado (…) Hay buenos ingenieros militares y es bueno que muchos militares en lugar de estar en el cuartel estén trabajando pero es demasiado”, apuntó en conferencia de prensa el lunes.

“Que los estemos metiendo en tantas cosas es un exceso”, puntualizó Slim.

El empresario rechazó las acusaciones de favoritismo por parte del gobierno de López Obrador.

“De este Gobierno no he recibido beneficio y yo sí he dado beneficio”, dijo Slim al subrayar que, por ejemplo, apenas ha realizado obra pública en el sexenio actual en comparación a cómo participó en el sector en gobiernos anteriores.

Aunque sí reconoció su buena relación personal con el actual mandatario, quien dejará la presidencia de México en octubre de este año al término de su sexenio.

“Ahora, con el Tren Maya, me reúno más con el presidente. Tres o cuatro horas, (…) pero tenemos nuestras diferencias”, respondió en relación a ser el empresario que más encuentros ha tenido con el mandatario.

CON INFORMACIÓN DE LÓPEZ DORIGA