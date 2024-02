Siempre a tu “laDog”

ALTAMIRA, TAM.- En una taza, es como Gabriela Luna Flores logra plasmar a “lomitos”, cuya idea ha tenido gran éxito entre los amantes de los animales.

La joven tiene 23 años, vive en Altamira y al darse cuenta que a la gente le gusta tener recuerdos de los perritos, decidió hacer uno que llamara la atención.

“Empecé a tener la idea de que a muchas personas les gusta tener un recuerdo de su perrito o tener la taza y yo también tengo mascotas, entonces mi mamá ideó que quería tener una taza de su perrito y fue cuando dije que le haría una y así comenzó”.

Precisó que todas las tazas las elabora con un material que se llama pasta flexible, todo es realizado de manera artesanal, todo a mano y son barnizadas con resina para que sea más resistente.

Con solo la imagen de las mascotas es como Gabriela Luna elabora las tazas, ni siquiera utiliza moldes, “todo es a mano y me voy basando en la imagen”.

“Me tardo como dos horas en elaboración porque sí tiene sus detalles, se tiene que ir haciendo con calma. Ya tengo tres años haciendo manualidades, no solo hago tazas, también velas para el pastel, recuerdos, todo lo que me vayan pidiendo”.

Destacó que hace un tiempo ya había subido a las redes sociales una parte de su trabajo, pero volvió hacerlo en los grupos de venta donde ha tenido un buen alcance entre los usuarios.

Ha logrado elaborar más de 30 tazas con la imagen de lomitos, aunado a otro tipos de recuerdos.

“Sí he tenido unos pedidos y la más difícil ha sido la de un Husky por el tipo de pelo, es la que más me lleva tiempo y el costo anda aproximadamente en 320 pesos, el precio es bastante accesible”.

Para Gabriela Luna Flores, realizar este tipo de manualidades es su pasión, la disfruta y exhortó a los jóvenes como ella a perseguir sus sueños, sin importar los comentarios negativos que puedan recibir.

“Esto es mi pasión, me da mucho gusto lo que hago y si algo les gusta que lo hagan, que no se detengan por el hecho de que alguien les diga que no lo pueden hacer, sí puedes”.

Reveló que el talento lo heredó de su mamá quien también es artista, ambas trabajan en lo mismo.

La mayoría de los pedidos son realizados por personas de Tampico y se le puede contactar por medio de Messenger o WhatsApp.

“Esto ya es heredado de mi mamá, también es artista, pinta cuadros, hace maquetas y tenemos nuestro taller en casa”.

Añadió que si el cliente tiene alguna idea se la puede decir para analizar la mejor opción que le convenga.

“De velas hago de personajes de caricatura o también hago personalizadas. Pido 10 días de elaboración porque llevan su tiempo de secado, pero por lo regular las entrego tres días antes”, concluyó la joven.

POR OSCAR FIGUEROA