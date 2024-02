Stephanie Salas habla de cómo fue su reencuentro con Luis Miguel

La boda de Michelle Salas y Danilo Díaz Granados celebrada el pasado 14 de octubre, provocó una enorme expectación debido a que uno de los invitados estelares fue nada menos que Luis Miguel, papá de la novia, a quien procreó cuando era a penas un joven de 18 años y a quien no reconoció por muchos años.

Medios de comunicación estuvieron atentos al enlace que se realizó en la Toscana italiana, en una ceremonia privada con el fin de captar alguna imagen de “El Sol” quien acudió acompañado de su novia Paloma Cuevas, y es que buscaban alguna interacción entre el cantante y su hija.

Pues a cuatro meses del sonado enlace, Stephanie Salas, mamá de Michelle, habló sobre la boda de su hija y todo lo que implicó ese día especial para ella y para su primogénita, además del encuentro que tuvo con Luis Miguel.

En un encuentro con medios de comunicación la nieta de Silvia Pinal recordó cómo fue la boda de Michelle y lo conmovida que estaba de ver a su hija llegar al altar, sin embargo, uno de los momentos por lo que más se le cuestionó, fue el encuentro que tuvo con Luis Miguel aquel día.

Stephanie quien describió cómo fue para ella volver a ver al intérprete y de qué manera transcurrió este reencuentro entre ambos, ahora con sus respectivas nuevas parejas y aseguró que no existe ningún tipo de conflicto entre ellos, si no que en realidad hay buena vibra entre ambas partes.

“La verdad es que sí, no voy a decir las palabras, pero, así como las dijiste. La verdad siento que hay buena energía en el ambiente, que las cosas se están poniendo en donde deben estar, en el lugar correcto, porque cuando acabas de 45 las cosas se te resbalan y tienes que aprender que las cosas se te resbalen. La vida es intensa si no, no es vida, de esa manera tiene que fluir todo. Cuando ves a tus hijos que están juntos, mira agradeces a la vida”, expresó la actriz.

Además, aseguró que no le guarda rencor al cantante pues no se considera una mujer resentida, sobre todo en medio de la boda de su hija, pue solo único que ella deseaba es que Michelle Salas pudiera tener a sus dos padres presentes en el día de su boda.

“No soy una mujer resentida, rencorosa y que no hable, para nada. Siempre he sido así y este tipo de respuestas son las que doy, yo les deseo el bien a todos, no tengo porque estar metida en rollos, al contrario, fui muy feliz en ese momento que se realizó el enlace de mi hija con su pareja Danilo, de tantos años”, concluyó.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR