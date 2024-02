Archibaldo se vuelve reportero; periodistas le dan consejos ‘deprimentes’

Archibaldo (Grover), el peludo Muppet azul de Plaza Sésamo, es conocido por haber tenido muchos trabajos a lo largo de los años, incluidos astronauta y dentista… y ahora aparentemente será periodista.

“Como reportero de noticias, siempre investigo antes de publicar una historia”, escribió el lunes en X. “¡Estoy seguro de poder informar que eres tan especial y sorprendente!”

As a news reporter, I always do my research before I break a story. I am confident to report that you are so special and amazing! — Grover (@Grover) February 12, 2024

Algunos colegas periodistas le dieron la bienvenida a la profesión, aunque con algunas burlas sobre la confiabilidad de su información y su profesionalismo.

“¿Quénes son sus fuentes?”, escribió la reportera de la Radio Pública Nacional de Estados Undos (NPR), Danielle Kurtzleben, que publicó una noticia separada sobre la incursión de Archibaldo en el periodismo.

Otros predijeron que su carrera sería corta dado a la terrible situación en los medios de comunicación, que se ha visto afectada por implacables rondas de despidos y cierres en los últimos meses y al mismo tiempo lucha contra la fatiga de los lectores.

Who are your sources, Grover https://t.co/neBsreVRR4 — Danielle Kurtzleben (@titonka) February 12, 2024

“Lamento informar que desde entonces un fondo de inversiones compró el periódico de Archibaldo y lo despidió”, escribió S.P. Sullivan, periodista de noticias locales NJ.com. “Desafortunadamente, Archibaldo fue despedido por no alcanzar su meta de tres historias por día”, dijo Scott Nover, escritor colaborador de Slate.

Los encargados de Archibaldo en Sesame Workshop, la organización sin fines de lucro detrás de Plaza Sésamo, no respondieron de inmediato a las preguntas sobre el estado de su empleo, de acuerdo con The New York Times.

Pero con su experiencia y su esfuerzo —ha ofrecido sus servicios como “árbitro profesionalmente capacitado” al presentador de ESPN, Stephen A. Smith y su autorretrato al Museo Metropolitano de Arte—, puede que le resulte más fácil que a la mayoría hacer la transición a una industria diferente si fuera necesario.

Archibaldo, que está ansioso por ayudar aunque a veces es inepto, puede que solo quisiera animar a la gente con su publicación. Pero, sin querer, puso de relieve la mayor precariedad que han sentido los periodistas en los últimos años, incluso en una industria que ha luchado por mantenerse a flote en la era digital.

Desde octubre, grandes medios como Bloomberg, The Washington Post, Los Angeles Times y The Wall Street Journal han eliminado puestos de trabajo, a veces por centenares. The Messenger, un medio de noticias en línea generosamente financiado con oficinas en Washington, anunció el mes pasado que cerraría después de menos de un año de funcionamiento.

Los periodistas reflejaron en Archibaldo sus propios sentimientos acerca de su “industria condenada al fracaso”, dijo Cam Wilson, reportero del medio de noticias australiano Crikey, quien comentó en X sobre el nuevo trabajo de los Muppets.

“Me siento tan triste por el estado del periodismo que me lleva a aplastar los sueños de un personaje de los Muppets (y del pobre empleado de las redes sociales que lo dirige)”, dijo en una entrevista realizada a través de mensajes directos en la plataforma.

Tampoco está claro si la Rana René (Kermit), amigo de Archibaldo y que trabajó como reportero en Plaza Sésamo, ha podido capear los altibajos de la cambiante industria.

Desde la década de 1970 hasta la de 1990, Kermit realizó entrevistas en vivo y presentó informes flash de Sesame Street News sobre acontecimientos de última hora como la caída de Humpty Dumpty. No ha publicado una historia durante años, aunque todavía se llamaba a sí mismo un “reportero a tiempo parcial” en X en 2016.

Hace dos semanas, cuando el amigo de Archivaldo, Elmo, también recibió una avalancha de respuestas de humor sombrío (muy sombrío, hemos de decir) cuando hizo la inofensiva pregunta “¿Cómo están todos hoy?”. Los comentaristas le dijeron al monstruo peludo que los habían despedido, que estaban ansiosos por las elecciones de 2024 o que su perro se había revolcado en heces de ganso.

¿Por qué la gente estaba tan dispuesta a involucrar a estos personajes en sus propias preocupaciones y desgracias? Wilson, el periodista, tiene una teoría.

“Creo que las personas que se aprovechan de los tweets de los personajes de programas infantiles ven un poco de su propia ingenuidad sobre el mundo de cuando eran más jóvenes reflejada en ellos mismos y no les gusta”, dijo. “Me incluyo en esta categoría”.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR