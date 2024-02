“No sabía de su relación con Nicki Nicole”: Sonia Sahar habla sobre Peso Pluma

Un día después de que se viraliza el video y las imágenes de Peso Pluma caminando de la mano con una mujer que no era Nicki Nicole en un casino de Las Vegas, la tercera en discordia identificada por internautas como Sonia Sahar finalmente rompió el silencio y habló sobre la polémica generada a raíz de dichas imágenes.

Cabe recordar que el clip provocó la ruptura de la relación entre Peso Pluma y Nicki Nicole, primero ella borró las fotos que tenía en Instagram con Hassan y después escribió un comunicado que compartió a través de sus historias de Instagram, que causó impresión por la forma en que se enteró:

El respeto, es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto… Yo ahí me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me está haciendo llegar”

¿Qué dijo Sonia Sahar sobre Peso Pluma y Nicki Nicole?

A través de un breve video que compartió tanto en Instagram como en TikTok, Sonia Sahar, la presunta amante de Peso Pluma se presentó como una influencer que reside en Los Ángeles, California y dijo que quería hablar de esta situación, ya que considera que explotó y ya está “fuera de proporción”:

Sí, sé quien es Peso Pluma, pero no soy española y no estoy al día con noticias en español. No sabía sobre su vida personal o su actual estado civil, no sé quien es ella (Nicki Nicole). Sólo pido que detengan el bullying porque no es la persona que soy, no tuve malas intenciones como romper una relación o algo así”

En cuestión de minutos, el video de la mujer que apareció con Peso Pluma en los videos y con la que habría engañado a Nicki Nicole, se llenó de comentarios negativos, especialmente en TikTok, en donde los internautas escribieron mensajes como:

• “¡Ay Peso Pluma, estos gustos!”

• “El verdadero cambiar oro por cobre JAJAJA”

• “¿Cómo no vas a saber que tenía novia?”

• “No sabía que Peso Pluma no tiene novia porque no sabe español JAJAJAJA”

•

Lo que más llamó la atención de los internautas es que en ningún momento negó que estuvo con el intérprete de “Ella Baila Sola” y exnovio de Nicki Nicole, sólo confirmó que lo conoce y que por la barrera del idioma no sabía que tenía novia.

¿Quién es Sonia Sahar?

Hasta el momento se sabe muy poco de la mujer quien presuntamente acompañaba al intérprete de “Ella Baila Sola”, pero a través de sus redes sociales suele compartir fotos y videos de sus viajes a diversos y lujosos destinos del mundo.

También suma en Instagram más de 20 mil seguidores, mientras que en TikTok cuenta apenas con mil 410 y ahí comparte videos de sus entrenamientos en el gimnasio y recapitulaciones de sus viajes, aunque tiene menos actividad que en Instagram.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR