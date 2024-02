Video de Travis Kelce festejando con su exnovia genera polémica en redes

El mundo del amor y las relaciones de pareja dentro del gremio del espectáculo se encuentra inmerso en constantes polémicas y ahora una de ellas ha alcanzado a Taylor Swift y a Travis Kelce, esto específicamente debido a que ambos se encuentran en el centro de los reflectores debido al reciente triunfo de él como jugador de los Kansas City Chiefs.

Tras la anotación en tiempos extra que le dio el triunfo definitivo a los jefes de Kansas City, la cantante de “Cornelia” hizo evidente el furor al que llegó su nivel de emoción y adrenalina, por lo que de inmediato saltó de la emoción, gritó y festejó el triunfo de su amado, a quien de manera inmediata se aproximó para cubrir de besos y abrazos por su victoria, pero ahora, un video del jugador festejando con su exnovia ha desatado escándalo en redes.

Travis Kelce y la forma en la que festejó con su exnovia

Los famosos se encuentran en la mira de las cámaras y los paparazzis, por lo que cada acto puede ser captado incluso con la lente del celular más cercano y así pasó en el momento exacto en que el novio de Taylor Swift, es decir Travis Kelce, festeja con Kayla Nicole, quien fue su novia antes de la cantante rubia.

El video ya genera furor en redes sociales y aunque miles de fans de Taylor Swift se han escandalizado al ver como la modelo festeja de forma entusiasta y amorosa al jugador de futbol americano, lo cierto es que se trata de un video del pasado Super Bowl, en el cual Kansas City también resultó campeón.

I have something to say but I dont want them people tryna share my social security number https://t.co/45iBr8RknA

— Grip Bayless (@talleyberrybaby) February 13, 2024