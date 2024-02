Laura Bozzo llora al defender a Thalí García de las críticas por su salida de LCDLF

MÉXICO.- Aunque Thalí García se colocó como una de las participantes favoritas para ganar “La Casa de los Famosos 4”, este miércoles 14 de febrero desató gran alboroto al romper las reglas y abandonar el reality show. Ante las críticas que ha recibido, Laura Bozzo no dudó en salir en defensa de la actriz a quien, entre lágrimas y fiel a su estilo, le dio un consejo asegurando que lo más importante es que tomó aquella decisión por su familia.

Laura Bozzo defiende a Thalí García

La actriz abandonó el reality show debido a los comentarios negativos que recibía del exterior, los rumores de un romance con el cantante Lupillo Rivera y lo mucho que extrañaba a su familia. Un sentimiento con el que empalizó la presentadora peruana debido a que durante su estancia en “Gran Hermano VIP” de España se enteró que su hija menor estuvo en el huracán que azotó Acapulco el año pasado.

LAURA Bozzo le dio el abrazo que tanto necesitaba Thali, sin juzgarla, sin hacerle preguntas incómodas y sobre todo apoyándola y entendiéndola. Te amo LAURA Bozzo, te amo Thali #LCDLF4 pic.twitter.com/oUlDGKT5Mi — Adictos Reality (@Cuartomorado) February 15, 2024

“Yo acabo de regresar de un reality donde estuve 14 semanas, mi hija estuvo en un huracán al borde de la muerte y yo más de una vez me tiraba contra las paredes y tenía ataques de pánico porque quería regresar. Entiendo perfectamente lo que estabas viviendo en ese momento, sólo los que hemos estado ahí adentro y tenemos hijos sabemos la desesperación que te da, el dolor es horrible (…) Siempre a veces hay gente mala y envidiosa que te dice cosas malas”, relató entre lágrimas Laura Bozzo.

Añadió: “Yo soy mucho mayor que tú, obviamente, por eso si hubiera estado a tu edad me hubiera saltado igual que tú. El consejo que te doy es fuerza, lo más importante en tu vida es tu familia. No hay nada en este mundo que se compare a tu familia, a tus hijos y tu marido y que lo que digan los demás te valga mad**”.

Thalí García envía mensaje a Lupillo Rivera

La alianza y amistad que formaron Thalí y Lupillo Rivera en “La Casa de los Famosos” desató de inmediato rumores de un romance, algo que motivó aún más la salida de la actriz quien no dudó en pedir disculpas al público y enviarle un último mensaje al cantante puntualizando en la unión que formaron y que desean conservar una vez afuera.

“Para mí ha sido un honor, Lupillo, compartir estas semanas contigo, que me abrieras tu corazón, que me escucharas, que me vieras, me enseñaras a jugar billar. Sin duda deseo volvernos a encontrar fuera de la casa. Discúlpame si sientes que te abandoné. A la familia de tierra, a pesar de que tuvimos muchas diferencias, están en mi corazón. Los amo, y tú para siempre vas a encontrar una amiga, un puerto seguro, alguien que te quiere, te admira y te respeta”, dijo.

Thalí Garcia escapó de La Casa de los Famosos #LCDLF4 pic.twitter.com/h5mLJno0um — La Comadrita (@lacomadritaof_) February 15, 2024

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO