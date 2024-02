Mbappé comunica al PSG que se irá en verano

MADRID.- El delantero Kylian Mbappé ha anunciado a los dirigentes del París Saint-Germain su intención de abandonar el club de la capital francesa al término de su contrato al finalizar la presente temporada, informó este jueves una persona próxima a la entidad.

Es el final previsible de uno de las ‘novelas’ más seguidas del futbol en los últimos años, aunque queda pendiente la oficialización.

La estrella y capitán de Francia (25 años) llegó al PSG en 2017 procedente del Mónaco y en 2022 renovó su contrato por dos temporadas, con opción a una tercera adicional, que renunció a activar el pasado verano, dando paso en los últimos meses a un sinfín de rumores sobre una eventual marcha del PSG.

“Aún se deben acordar las condiciones de la salida”, según esta misma fuente, y club y Mbappé lo harán público “cuando todo esté acordado en los próximos meses”.

Preguntado por la agencia AFP, el PSG se negó a realizar comentarios. Tampoco comentó la información el entorno del jugador.

Mbappé abandonará el PSG con la carta de libertad, aunque el jugador y el club acordaron hace unos meses que el delantero renunciaría a una parte de primas de su contrato, cuantificadas en “varias decenas” de millones de euros.

