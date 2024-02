Hombre salta valla para tomarse foto con león y muere atacado por el animal

INDIA.- Un hombre, identificado como Prahlad, de 38 años, murió trágicamente luego de que fue atacado por un león que se encontraba en un zoológico de la India, la noticia conmocionó a miles de internautas que siguen sin poder creerlo.

De acuerdo con los primeros informes, el hombre quería tomarse una foto con el león por lo que saltó de una valla de 25 pies de altura, que dividía al felino de los turistas.

Al parecer el hombre ignoró la advertencia de un cuidador que le pidió no acercarse al león y en su lugar saltó hacia el recinto; era un área no pública del Parque Zoológico Sri Venkateswara, en Andhra Pradesh.

“Antes de que el cuidador tuviera tiempo de reaccionar, el león Dongalpur mató al hombre”, escribió el medio DailyMail.com.

Al lugar, minutos más tarde, llegaron elementos de seguridad y autoridades públicas. Ya investigan si Gujjar estaba ebrio cuando saltó la valla.

Hasta el momento se sabe que el hombre que murió se encontraba sólo; la policía puso en marcha un plan para localizar a sus familiares.

Respecto a qué fue lo que sucedió con el león, fue trasladado a una jaula y se mantiene en observación.

40-year-old Prahlad Gujjar jumped into a lion enclosure for a selfie in Tirupati SV Zoo park. He also behaved in a way to provoke the lion. After the lion attacked him, he made an in vain attempt to save himself by climbing a tree.#Tirupati #AndhraPradesh pic.twitter.com/nmA0iphU55

— Choudhary Dilip Kumar (@DkpChoudhary) February 16, 2024