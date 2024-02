Lucila Mariscal recuerda la última vez que vio a su hijo desaparecido

Una de las actrices de comedia más queridas en México es Lucila Mariscal, mejor conocida como su personaje de “Lencha”, quien a pesar de haberle sacado varias risas al público, ha tenido una vida llena de tragedias. Así lo contó en una reciente entrevista con Matilde Obregón, donde recordó que sufrió abusos sexuales y uno de los más grandes dolores de su vida: la desaparición de su hijo Andrei Alexis Hernández.

Lucila Mariscal recuerda la desaparición de su hijo: “salió al OXXO” y nunca lo volvió a ver

Durante la conversación, la actriz recordó que en el 2009 su hijo desapareció y a 15 años del suceso, sigue sin saber absolutamente nada de él. Aunque esta no es la primera vez que Mariscal toca el tema, en esta ocasión compartió más detalles al respecto e incluso abrió su corazón para compartir cómo fueron los últimos momentos que pasaron juntos. Según su declaración, Andrei Alexis sólo había salido a la tienda, pero ya no regresó a su hogar.

“Siempre ando rechazando las lágrimas por la risa y eso es lo que me ayuda a mí en el escenario, yo no salgo al escenario como la mamá de Andrei, yo salgo con Lencha o con el personaje que interprete”, dijo al recordar que hoy su hijo tendría 50 años.

Luego de esto, mandó un mensaje diciendo que a pesar de no poder hacer nada, desea que donde esté, se encuentre bien. Cabe destacar que Lucila no sabe nada sobre su paradero, ya que la última vez que lo vio él le dijo que sólo salía a la tienda, pero días después su camioneta fue encontrada abandonada.

“Me dijo que iba al OXXO, pero lo vi muy pálido. Recibió una llamada y dijo: ‘está bien, está bien mi comandante’ porque era policía. Y ya. No volvió. Fuimos a preguntar al OXXO y no, no fue. Encontraron su camioneta como tres días después en un súper, y no le habían robado nada de la camioneta. Estaba su laptop, estaban 500 pesos. No sé qué pasó”, dijo.

Finalmente, recordó que Alexei tuvo dos hijos que actualmente rehicieron su vida, aunque tanto ella como él vivieron con Lucila Mariscal en su casa. Puedes ver las declaraciones de la actriz de comedia en el video anterior a partir del minuto 37.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO