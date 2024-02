Peso Pluma lanza nueva canción tras separación de Nicki Nicole

Hace unas horas, Peso Pluma y Junior H lanzaron una nueva canción titulada, ‘A tu manera’, en la cual combinan los géneros de los corridos tumbados de México, con la bachata de República Dominicana.

¿De qué trata la canción ‘A tu manera’ de Peso Pluma y Junior H?

La nueva canción de Peso Pluma con Junior H, ‘A tu manera’ tiene un ritmo más lento y melancólico, pues habla sobre una relación que terminó. Sin embargo, los recuerdos sobre el amor y los momentos de pasión siguen dando vueltas en la mente.

El cantante de Guanajuato, Junior H, canta las primeras estrofas de la canción que forma parte del coro. Después, Peso Pluma continúa el dueto, con su característica voz, para recalcar el dolor por un rompimiento amoroso, tal como se manifiesta en el tema.

Esta canción, ‘A tu manera’, de Junior H con Peso Pluma, también contará con un video musical que será estrenado el día de hoy, 16 de febrero, por la tarde.

¿Peso Pluma habló de Nicki Nicole en nueva canción?

En los versos que canta Emilio Hassan Cabande Laija, mejor conocido como Peso Pluma, el originario de Jalisco podría haber referenciado a lo que dijo Nicki Nicole en una entrevista, pues recurrió a una analogía con un perro.

“Dime cómo el amor se cura, cupido me tiene en duda. Me duele no poderte ver. Si un perro se enamora, ves qué fácil él se doma. Dime si a mí me piensas también”, cantó Peso Pluma en el nuevo tema con Junior H.

Cabe destacar que, en una entrevista con el locutor de radio Molusco, Nicki Nicole fue cuestionada sobre si le molestaban los rumores de romance con Peso Pluma, antes de que hubieran confirmado el noviazgo. De tal manera, la argentina comparó al cantante de corridos tumbados con un perro.

“No me molesta. O sea, imagínate si tú sales todos los días con un perro; nadie te va a preguntar por qué sales todos los días con un perro. Es normal… No estoy diciendo que seas un perro, Hassan, no”, dijo Nicki Nicole en entrevista.

Quizá sea una simple coincidencia que en el nuevo tema con Junior H, ‘A tu manera’, Peso Pluma haya hecho referencia a un perro, especialmente cuando Nicki Nicole causó polémica tras compararlo con dicho animal, antes de ser novios y separarse.

