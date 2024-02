¿Cuánto dinero es lo máximo que puedes tener en tu tarjeta de débito sin que te penalice el SAT? Aquí te lo decimos

MÉXICO.- El Servicio de Atención Tributaria (SAT), es parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en México, su mayor responsabilidad es el cobro de impuestos, es por eso que llevan un monitoreo de las tarjetas de débito de los ciudadanos mexicanos.

Existen personas que desean llevar una cuenta de ahorros en sus tarjetas, o que tienen dudas acerca de cuánta cantidad puedes tener en la tarjeta. En el mundo financiero, especialmente en la parte de impuestos y regulaciones fiscales, es común que surjan estas dudas sobre los límites y las prácticas aceptables.

Uno de los temas que genera inquietud, como ya se comentó anteriormente, es el monto máximo que puedes tener en tu tarjeta de débito sin generar las famosas penalizaciones del SAT en México. La institución ha declarado algunas reglas para que puedas llevar responsablemente tus ganancias sin tener ninguna penalización de ello.

Aquí te dejamos algunas de las reglas y consideraciones que debes de tener en cuenta para no generar ninguna de estas penalizaciones ante el SAT.

Reglas y Consideraciones del SAT

El SAT estableció estas reglas que los contribuyentes deben seguir continuamente para evitar sanciones. En el contexto de las cuentas de débito, si el dinero depositado no genera ganancias adicionales, es decir, no hay ingresos extras, entonces no se debe pagar ningún impuesto. Esto significa que no hay un monto específico o máximo establecido por el SAT que debas tener en tu tarjeta de débito.

¿Cómo funcionan los impuestos y cuentas bancarias?

Es importante comprender que, si tienes una cuenta de ahorros que genera rendimientos o estás invirtiendo tu dinero en el banco, el SAT podría considerar tus ganancias como ingresos sujetos a impuestos. En este caso, las autoridades fiscales podrían aplicar retenciones de impuestos sobre esos ingresos, como el Impuesto Sobre la Renta (ISR).

¿Cuáles son los límites de Depósito y Niveles de Cuentas Bancarias?

Si bien no hay un límite máximo establecido por las instituciones bancarias en cuanto a la cantidad total que puedes tener en tu tarjeta de débito, pero si existen restricciones en cuanto al monto de los depósitos mensuales y los niveles de cuentas bancarias. La Ley de Instituciones de Crédito en México establece diferentes niveles de cuentas bancarias, cada uno con un límite de depósito mensual:

● Nivel 1: Destinado a personas físicas con un límite de depósito mensual de hasta 5,700 pesos.

● Nivel 2: Con un límite de depósito mensual de hasta 22,800 pesos.

● Nivel 3: Con un límite de depósito mensual de hasta 76,000 pesos.

● Nivel 4: Sin límite de depósito mensual.

Estos límites varían según el nivel de tu cuenta bancaria y tus ingresos. De igual forma, te recomendamos consultar con tu institución financiera para conocer tu nivel de cuenta y sus respectivos límites.

Prevención y Cumplimiento Fiscal

Para evitar problemas con el SAT y asegurarte de cumplir con tus obligaciones fiscales, es fundamental mantener registros claros de tus transacciones financieras y estar al tanto de las regulaciones fiscales vigentes.

Siempre es recomendable consultar con un asesor financiero o fiscal para obtener orientación específica según tu situación financiera y fiscal. En resumen, si tus depósitos en tu tarjeta de débito no generan ingresos adicionales, no deberías preocuparte por un límite máximo impuesto por el SAT.

Sin embargo, es crucial comprender las implicaciones fiscales de tus actividades financieras y cumplir con las regulaciones correspondientes para evitar penalizaciones.

CON INFORMACIÓN DE CHIC MAGAZINE