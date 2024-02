Hace unos días José Eduardo Derbez dio a conocer junto a su novia Paola Dalay que dentro de unos meses se convertirán en padres por primera vez. Dicha noticia ha llenado de alegría a la pareja, así como a los futuros abuelos: Victoria Ruffo y Eugenio Derbez.

En entrevista para el programa de YouTube de Gustavo Adolfo Infante, Victoria Ruffo contó cómo fue que se enteró que sería abuela, lo cual sucedió antes de Navidad en 2023.

“Feliz, muy contenta, emocionada. La verdad yo pensé que me iba a ir de este mundo sin ser abuela, pero ya soy una abuelita gracias a Dios y lo más importante es que mi hijo esté muy contento y eso ya me hace feliz”.

La actriz recordó que su hijo le entregó una caja para aparentar que era un regalo por Navidad. Adentro se encontraba un mensaje escrito por José Eduardo Derbez en el que le daba a conocer a Victoria Ruffo que sería abuela.

“Ya tiene un buen rato, pero además cómo me dio la noticia. Me dio una cajita de regalo porque fue antes de Navidad y yo dije: ‘ah, me trajiste un regalo’ y me dice: ‘ábrelo’ y le digo: ‘estás muy sospechoso’ (…). Lo abro y en el fondo venía un mensaje de mi hijo con su letra que decía: ‘vas a ser la mejor abuela del mundo’. Qué hermoso, tú no sabes lo que yo sentí, me solté llorando, lo abracé, fue una sensación tan hermosa”.

Por otra parte, Victoria Ruffo dijo que el video que se ha hecho viral en redes sociales en donde dice que no cuidaría a un bebé es broma y estará encantada de cuidar a su nieta.

“Yo encantada de la vida, yo sé obviamente todo esto es broma. Las abuelas y los abuelos se convierten en felices padres de los nietos

Victoria Ruffo no quiere que su nieta se parezca a Eugenio Derbez

Es sabido que muchos bromean con que todos los hijos de Eugenio Derbez se parecen mucho a él y en la entrevista, Gustavo Adolfo Infante bromeó con que la nieta de la actriz podría parecerse al famoso.

Con humor, Victoria Ruffo contestó al comentario del periodista.

“Espero que no, acuérdate que José Eduardo se ha ido mejorando con los años”.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR