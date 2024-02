“No quiere por las buenas”: Influencer confiesa que drogó a su esposo y abusó de él

Una popular influencer colombiana ha ocasionado un fuerte debate en redes sociales, luego de que “confesó” haber drogado a su pareja para poder realizar una practica sexual que él no quería. La creadora de contenido Dailyn Montañez, mejor conocida en plataformas digitales como “La tremenda”, reconoció – sin darse cuenta- haber agredido a su ahora esposo, Luis Jordan Galvan Julio.

Las fuertes declaraciones de la influecer se dieron durante una entrevista en el podcast de otra creadora, identificada como Mariam Obregón. Al ser cuestionada sobre su vida sexual, “La tremenda” relató una historia que vivió con su actual esposo; no obstante, los internautas se lanzaron en su contra y la acusaron por abuso sexual, ya que ella reconoció haberle dado drogas a su pareja, para poder llevar a cabo una practica que él no quería realizar.

¿Influencer admitió que drogó a su esposo para abusar de él?

Según lo dicho por Montañez, ella había intentado convencer a su pareja para hacer una practica sexual que quería probar, pero él se había negado en repetidas ocasiones. Ante las negativas, la influencer detalló que le contó lo sucedido a uno de sus amigos, quien le aconsejó drogarlo, para así poder manipular su cuerpo sin que él pusiera resistencia.

“Yo tengo un amigo y le dije ‘bebé yo quiero hacerle eso atrás a mi marido, pero él no se deja’. La verdad, yo estaba asustada, porque es que mi amigo, estábamos en una discoteca, me dijo: ‘dele de tomar esto en el trago; tranquila, que eso él, cuando llegue, se va a quedar dormidito, no le va a pasar nada malo y usted hace lo que usted quiera hacer””, contó la influecer en el podcast. Agregó que siguió las indicaciones de su amigo y que le “encantó” la experiencia que tuvo con su pareja esa noche, pese a que él estuvo inconsciente.

Su pareja reconoció que se sintió “violado”

“Cuando llegamos a la casa, él ni siquiera reaccionaba; yo lo movía, le pegaba, nada. Yo hice lo que tenía que hacer, me encantó. Él ni se movió. Le levante las piernas y le empecé a depilar”, dijo la creadora de contenido. Montañez trató de justificar sus acciones diciendo que tuvo que hacerlo de esa manera, ya que su pareja no cedía a sus peticiones: “él no se dejaba, y cuando no quiere por las buenas, pues toca por las malas”.

Por su parte, Luis Jordan Galvan – quien estuvo presente en el podcast – admitió que tras esa experiencia se sintió “violado”. “Ese día me sentí violado total. Ese día, yo no sé, yo me sentía raro”, confesó el hombre. Finalmente, aseguró que él perdonó a su esposa por lo que le hizo y el pasado sábado 17 de febrero ambos se casaron en una celebración familiar.

En redes sociales, decenas de internautas ya se han posicionado en contra de la mujer y piden que el caso no quede impune, argumentando que ella abusó sexualmente de su esposo, ya que él estaba inconsciente al momento de los hechos: “todavía se ríe de su delito frente a su víctima”; “esa mujer debería estar en la cárcel” y “lo peor es que se casaron ayer”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.